Un Posto al Sole Anticipazioni 20 settembre 2023: Tommaso è scomparso. Roberto giura di trovarlo!

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda su Rai3 il 20 settembre 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che Roberto si metterà alla ricerca di Tommy, senza avvertire la polizia. Ferri sceglierà di procedere in autonomia mentre Lara non si rassegnerà a dover uscire per sempre dalla vita del manager, da cui sembra ormai ossessionata. Intanto le condizioni di salute della povera Bricca peggioreranno enormemente e Giulia soffrirà moltissimo e Luca, vista la situazione, prenderà una decisione molto difficile. Bice vorrà invece vendicarsi dei tradimenti di Sergio e chiederà aiuto a Mariella. Finirà però per mettere in pericolo la serenità matrimoniale pure dell’amica.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto alla ricerca di Tommy

Marina e Roberto sono pronti a crescere insieme Tommy. Peccato che Lara abbia tutt’altre intenzioni e che si sia rivelata ancora più folle e pericolosa del previsto. La Martinelli ha perso completamente la bussola e, di conseguenza, Tommaso è sparito. Roberto non ha fatto fatica a capire che dietro la sparizione del “figlio” ci sia lo zampino della sua ex ma deciderà di non chiamare la polizia e di cavarsela da solo. Riuscirà a trovare il bambino prima che Lara compia qualche altra scelleratezza? E Ida, in tutto questo, c’entrerà qualcosa?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Luca prende una decisione spiazzante

Per Giulia è davvero un brutto periodo. Non solo Franco ha deciso di monetizzare mettendo a reddito la Terrazza ma ha anche scoperto che la sua Bricca è malata. La cagnolina ha cominciato ad avere i primi segni di demenza senile e le sue condizioni di salute peggiorano di giorno in giorno. Per la Poggi è stato un durissimo colpo. Luca, vista questa situazione, sarà portato a prendere una decisione piuttosto complicata e difficile, che potrebbe spingerlo a confidare alla sua amica di essere anche lui malato o ad abbandonarla definitivamente.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Bice mette nei guai Mariella

Bice ha deciso di vendicarsi dei tradimenti di Sergio ma per farlo avrà bisogno dell’aiuto di Mariella. L’Altieri ha giurato di non lasciarsi coinvolgere dagli affari dell’amica ma purtroppo sembra che non riuscirà, per nulla a liberarsi di lei. Anzi finirà per essere coinvolta così tanto, da avere scombussolamenti persino nel suo matrimonio. Mariella e Guido troveranno il modo di liberarsi di queste ingombranti presenze nella loro vita?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 settembre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.