Un Posto al Sole Anticipazioni 10 settembre 2025: Rosa abbandona la Terrazza, tutto da rifare per Giulia!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 settembre 2025 vedremo Rosa tornare a casa e deludere Giulia e Luca. Per loro tutte le cose saranno da rifare e sarà un vero guaio. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Rosa non può rimanere alla Terrazza e nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Picariello lascerà definitivamente casa di Giulia e Luca. I due ci rimarranno molto male ma non potranno fare nulla per impedire che la ragazza torni nel suo appartamento insieme a suo figlio. Pino sarà felice ma solo in parte. Sì perché sarà contento di poter tornare ad avere la privacy con la sua compagna ma sarà spaventato dall’arrivo di nuovi ospiti nell’appartamento. Intanto Roberto cercherà di trovare una soluzione ai suoi problemi e si avvarrà dell’aiuto dei suoi validi avvocati mentre tra Vinicio e Alice la tensione sarà alle stelle.

Un Posto al Sole Anticipazioni 10 settembre 2025: Rosa lascia la Terrazza

Rosa si è trasferita alla Terrazza per aiutare Luca. Un grande sollievo per Giulia, che può contare su qualcuno di fidato per tenere d’occhio il De Santis, la cui malattia sta peggiorando sebbene lentamente. La Picariello però ha deciso di fare un dietrofront. Sì perché quanto successo con Damiano l’ha portata a ragionare sulle sue ultime scelte e l’ha spinta a tornare nel suo appartamento. Nella puntata di Upas del 10 settembre 2025, Rosa prenderà le sue valigie e se ne andrà ufficialmente, lasciando la Poggi e il suo compagno amareggiati e preoccupati. Tutto da rifare per loro?

Vinicio e Alice vicini a lasciarsi? Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Gennaro è pronto a rovinare Roberto e sa di essere molto vicino a riuscirci. Tutto questo grazie alle mosse false del Ferri ma anche all’aiuto di Vinicio, suo fratello, che lo sta sostenendo in questo momento difficile. Il ragazzo si trova molto in difficoltà ma soprattutto sembra in totale balia del fratello maggiore, che lo sta plagiando così tanto, da spingerlo ad avere continui battibecchi con Alice. I due ragazzi arriveranno allo scontro e cominciamo a temere che per loro sia arrivato il momento dell’addio definitivo.

Un Posto al Sole: Roberto deve correre ai ripari

Roberto si è messo nei guai e in parte da solo. Ferri ha ceduto all’ira e vedendo Marina in difficoltà ha perso completamente il controllo di sé, tanto da mandare al tappeto Gennaro e provocargli, purtroppo per lui, un grave danno. L’imprenditore dovrà correre ai ripari e si avvarrà del sostegno del suo avvocato, che spronerà a trovare subito una soluzione ai suoi problemi. Intanto Pino sarà contento del ritorno di Rosa a casa sua ma sarà comunque molto preoccupato dei prossimi ospiti che potrebbero arrivare nell’appartamento e che rischiano di compromettere la loro privacy.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.