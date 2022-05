Un Posto al Sole Anticipazioni 24 maggio 2022: Niko in crisi a causa di Micaela e Manuela! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 24 maggio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Niko dovrà presto prendere una decisione riguardo alla proposta fatta da Micaela e Manuela. Le gemelle vorrebbero passare le vacanze estive insieme a Jimmy.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 maggio 2022, in onda alle 20.45 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio: il duro confronto con Virginia ha messo Rossella davvero in crisi. Come se non bastasse, la Graziani deve subire una ramanzina da parte di Ornella, furiosa per il suo comportamento. Lo stress a cui è costretta, porterà Ross a fare un grosso errore in corsia. La sua mancanza di concentrazione sul lavoro, potrebbe mettere in pericolo la sua carriera. Intanto Niko è molto preoccupato a causa di una strana proposta da parte di Manuela e Micaela. Le gemelle Cirillo vorrebbero passare le vacanze estive insieme a Jimmy ma il Poggi, memore di quanto successo a Pasqua, non sembra essere d'accordo. Guido e Mariella, arrivati a Siena, sono pronti a smascherare Sarti ma intanto decidono di godersi la città.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella rischia la sua carriera

Rossella tenta di dimenticare Riccardo ma la sua presenza in ospedale sta rendendo tutto più difficile. A peggiorare la situazione ci si mette Virginia. La dottoressa non ha alcuna intenzione di farsi da parte, non ora che suo marito ha chiuso la relazione con la sua giovane amante. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross, dopo un duro confronto con Virginia e una brutta ramanzina da parte di Ornella, comincerà a vacillare. La mancanza di concentrazione sul lavoro, causata da questo clima di tensione, porterà la ragazza a commettere un grave errore in corsia, che rischia di mettere in pericolo tutta la sua carriera. Riuscirà a uscire da questa brutta situazione?

Niko sconvolto a causa di Micaela e Manuela in Un Posto al Sole Anticipazioni 24 maggio 2022

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Niko dovrà prendere una decisione molto difficile. Micaela e Manuela gli chiederanno di passare le vacanze estive insieme a Jimmy. Le sorelle Cirillo hanno in mente un nuovo viaggio da fare insieme al bambino e il Poggi, memore di quanto successo a Pasqua, non ne sarà per nulla entusiasta. Dovrà quindi decidere al più presto come comportarsi con suo figlio e se permettergli o meno di stare insieme alla sua mamma. Come andrà a finire questa spinosa situazione?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Mariella “in missione” a Siena

Guido e Mariella hanno deciso di partire per Siena. Il loro viaggio nasconde una vera e propria missione, quella di smascherare il Dottor Sarti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i due riusciranno però anche a godersi la città e le meritate vacanze. Siamo però curiosi di sapere come andrà a finire la caccia al presunto amante di Bruno. Sarti avrà davvero tradito Cerri? La verità verrà presto a galla!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.