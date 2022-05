Un Posto al Sole Anticipazioni 20 maggio 2022: Rossella tenta di dimenticare Riccardo

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 20 maggio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: dopo il confronto con Riccardo, Rossella ha deciso di prendere le distanze da lui e di tentare di dimenticare la loro storia d'amore. Per la ragazza non è però facile dare un colpo di spugna a un amore per lei molto importante. Stessa cosa anche per il Crovi, ormai annientato dal senso di colpa. Chi invece canta vittoria è Virginia, sempre decisa a mantenere il suo posto nella vita del marito. Bianca intanto prende una decisione molto complessa, per aiutare la sua amica Gaia a uscire dal gioco della web challenge mentre Mariella, convinta che Sarti stia tradendo Cerri, decide di parlare con il suo amico. Riuscirà ad aiutarlo?

Rossella tenta di dimenticare Riccardo in Un Posto al Sole Anticipazioni 20 maggio 2022

Riccardo ha lasciato Rossella e sembra che la sua decisione sia definitiva. Il ragazzo si è lasciato andare tra le braccia di Virginia e certo non può continuare a ingannare la dolce e sensibile Graziani. Ross ha accusato il colpo e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che cercherà in ogni modo di riprendersi. Si sforzerà prima di tutto di mantenere il suo proposito di stare alla larga dal suo ex e di non avere a che fare con lui, se non lo stretto necessario per il loro lavoro. Riccardo ne soffrirà tantissimo e continuerà a sentire su di sè il peso del senso di colpa mentre Virginia parrà essere l'unica a festeggiare la sua grande vittoria. La donna non vorrà infatti lasciare il suo posto nella vita e nel cuore di suo marito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca cerca di aiutare Gaia a uscire dal challenge

Bianca ha scoperto che anche Gaia è vittima della web challenge. Le due bambine sono molto spaventate ma la Boschi cercherà di fare qualcosa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la figlia di Franco, dopo aver ricevuto un'altra missione da portare a termine, tenterà di salvare la sua amica e di impedirle di mettersi nei guai. Gaia rischierà di finire in trappola ma Bianca farà ricorso a tutta la sua astuzia per evitare il peggio. Ci riuscirà? Qualcuno si accorgerà dei gravi pericoli che stanno correndo le due ragazzine?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella in soccorso di Cerruti

Guido ha rivelato a Mariella di aver visto Sarti in atteggiamenti intimi con un infermiere. Il Del Bue è convinto che Cerri sia stato tradito e ha convinto di questo anche Mariella. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'Altieri cercherà di aiutare il suo amico. Persuasa che il fidanzato stia pugnalando alle spalle il suo amato Sasà, la vigilessa correrà ai ripari e cercherà di parlare con Cerri. Ma riuscirà ad aiutarlo e a farlo ragionare?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 maggio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.