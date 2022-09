Un Posto al Sole Anticipazioni 16 settembre 2022: Micaela vuole la guerra. Niko la pagherà!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo Micaela prendere sempre più posizione. Se Niko intende portarla in tribunale allora lei gli dichiarerà guerra. Lo scontro sarà durissimo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 16 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.50 su Rai3: il rapporto tra Marina e Roberto va a gonfie vele. I due ricevono un bellissimo regalo ma purtroppo qualcuno sta tramando nell'ombra, contro di loro. Alberto cerca di far cambiare idea a Niko. Il Palladini vorrebbe che il suo amico lasciasse perdere la battaglia legale contro Micaela che, incattivita, ha accettato il guanto di sfida. La Cirillo ha deciso di dichiarare guerra all'ex compagno, per difendere i suoi diritti di madre. Michele è costretto a riflettere sul suo rapporto con Fabiana dopo che Guido, curioso di sapere qualcosa in più sulla ragazza, lo ha messo alle strette.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un'ombra malvagia incombe su Marina e Roberto

Tra Marina e Roberto sembra andare tutto a gonfie vele. La convivenza tra i due si sta rivelando la migliore decisione della loro vita e un inaspettato e graditissimo regalo contribuirà a renderli ancora più felici. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il loro idillio sta per trasformarsi in un incubo. Qualcuno li sta infatti tenendo d'occhio da tempo e potrebbe decidere di attaccare da un momento all'altro. Cosa riserva il futuro per la coppia Ferri-Giordano? Saranno destinati a doversi dire addio per sempre? Ma soprattutto chi vuole la loro disfatta? I nomi sono tanti ma chissà chi riuscirà a vendicarsi di loro.

Micaela dichiara guerra a Niko in Un Posto al Sole Anticipazioni 16 settembre 2022

Niko si è rivelato spietato contro Micaela. Il Poggi ha deciso di intraprendere una battaglia legale contro la madre di suo figlio, costringendo Jimmy ad affrontare i suoi incubi. Il bambino si è trovato in mezzo a una diatriba che non avrebbe mai voluto vedere, non dopo la tragica morte della sua Susanna. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Alberto continuerà a consigliare a Niko di lasciar perdere il suo piano. Il Palladini sembra aver capito molto bene che simili battaglie non portano che alla sofferenza dei propri figli e crede che il suo giovane amico debba stare attento. I consigli dell'avvocato si riveleranno più che sensati. Micaela non solo è passata al contrattacco ma ora ha proprio intenzione di scatenare una guerra, per salvaguardare i suoi diritti di madre. Niko la pagherà molto cara, è una promessa!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele riflette sul suo rapporto con Fabiana

A Napoli è arrivata Fabiana, un'amica milanese di Michele. Il Saviani è stato molto contento della visita della ragazza, soprattutto dopo aver capito di aver perso terreno sia nella vita di Silvia che in quella di Rossella. Ma nessuno è sembrato felice quanto lui, di conoscere la nuova arrivata. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Michele sarà costretto a fare i conti con i suoi sentimenti e a capire cosa prova per l'amica, dopo che Guido – curioso di sapere chi sia questa misteriosa giovane – lo metterà alle strette.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 settembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.