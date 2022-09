Un Posto al Sole Anticipazioni 20 settembre 2022: Viola in crisi. Riuscirà a riprendere in mano la sua vita?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 20 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.50 su Rai3: Palazzo Palladini si stringe intorno a Marina e Roberto, vittime di un attentato che ha messo a rischio le loro vite. I due sono piuttosto frastornati mentre la polizia comincia a indagare per scoprire chi abbia così tanto odio nei confronti della Giordano e di Ferri, tanto da volerli vedere morti. Viola intanto è in grande difficoltà. Tornata a casa e ora in grado di ritornare a lavoro, la Bruni non sa se accettare o meno l'impiego come supplente annuale nella scuola di Bianca. Intanto Mariella, dopo che Castrese ha equivocato l'amicizia tra lei e Cerri, decide di comportarsi diversamente per aiutare il suo amico.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Palazzo Palladini si stringe intorno a Marina e Roberto

Marina e Roberto sono in pericolo. Nonostante siano riusciti a sfuggire a un pericoloso attentato, i due non sono ancora al sicuro. Non si conosce infatti l'identità della persona o delle persone che li vogliono morti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che mentre la polizia cercherà di capire chi possa odiare così tanto la Giordano e il Ferri, tutti gli abitanti di Palazzo Palladini si stringeranno intorno alla coppia, dimostrando di essere dalla loro parte. Per i due manager le cose si fanno piuttosto preoccupanti; in giro – a piede libero – c'è qualcuno che li vuole uccidere.

Viola in ansia. Riuscirà a riprendersi la sua vita in Un Posto al Sole Anticipazioni 20 settembre 2022

Susanna è morta mentre Viola è riuscita a superare le peggiori crisi. La Bruni è potuta così tornare a casa dalla sua famiglia ma non sembra essere più la stessa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza sentirà di avere un peso sulla coscienza. Oltre ad avere difficoltà nel superare il trauma di quanto successo, non si capaciterà di essersi salvata lei e la Picardi no. Un senso di colpa che si farà largo talmente tanto in lei, da impedirle di vivere serenamente la sua vita. Quando infatti le si presenterà l'occasione di tornare nella scuola di Bianca, come supplente annuale, non saprà cosa fare e sarà presa dal panico.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella cambia strategia

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Mariella si troverà in una situazione tragicomica. Dopo che Castrese ha frainteso il suo rapporto con Cerri, l'Altieri dovrà prendere una decisione piuttosto particolare per poter stare vicino al suo amico, senza destare ulteriori sospetti e senza essere accusata di tradimento. Cosa si inventerà per impedire che chi non conosce Sasà possa pensare che lui e Mariella abbiano una relazione clandestina?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 settembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.