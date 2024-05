Un Posto al Sole Anticipazioni 17 maggio 2024: Roberto è una furia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 maggio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto non riuscirà a fermare Ida e Diego. Furioso per non essere riuscito nei suoi piani, sfogherà la sua frustrazione su Raffaele.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap – in onda il 17 maggio 2024, alle ore 20.50 su Rai3 – vedremo Raffaele in enorme difficoltà. Nell’episodio il Giordano si troverà prima a dover fare i conti con i suoi sensi di colpa e poi subirà l’ira di Roberto. Ferri non riuscirà infatti a fermare le azioni di Ida e Diego e finirà per prendersela con il portiere. Intanto Damiano capirà che Viola e Eugenio, nonostante tutto, saranno sempre una famiglia mentre Filippo e Michele, ancora scossi dall’incontro con Viviana Melluso, comprenderanno ancora di più l’importanza di avere degli affetti solidi nella vita.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto è una furia!

Ida è pronta a tutto per riprendersi Tommaso e stavolta non si lascerà spaventare dalle conseguenze che avranno i suoi gesti. La ragazza ha deciso di passare alle vie legali, per farsi riconoscere come legittima madre di Tommy e per impedire che Roberto e Marina continuino a trattarla come fosse un’estranea. Il suo guizzo di coraggio non è per nulla piaciuto a Ferri, che sta facendo di tutto per fermarli. Peccato però che le sue azioni non stiano sortendo il risultato sperato. Furioso per non essere riuscito a fermarli, il manager sfogherà la sua ira contro Raffaele, già parecchio demoralizzato per non essere riuscito ad aiutare, come avrebbe dovuto, suo figlio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano geloso di Eugenio e Viola?

Eugenio ha dimostrato di essere ancora molto affezionato a Viola e di pensare al bene della loro famiglia, sopra ogni cosa. I genitori di Antonio, dopo mesi di tensione e di incapacità di comunicazione, sono riusciti a mettere da parte i dissidi e tra loro c’è stata finalmente quella distensione che da tempo tutti – soprattutto il loro bambino – aspettavano. Damiano dovrà prendere atto della situazione e capirà che nonostante tutto, la sua Viola sarà sempre legata al suo ex marito e grande amore. Saprà il Renda accettare questa consapevolezza?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Una nuova consapevolezza per Filippo e Michele

Per Michele e Filippo sarà tempo di bilanci. I due rifletteranno a lungo sull’incontro avuto con Viviana Melluso, la madre che ha raccontato loro – in radio – di quali tremendi effetti possono avere i social media sui giovani, se questi non vengono supportati dalle loro famiglie. Il Sartori e il Saviani, colpiti profondamente dalle parole della donna, capiranno quanto sia fondamentale avere affetti solidi e sinceri intorno a sé e comprenderanno di essere molto fortunati ad avere una grande rete di sostegno.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.