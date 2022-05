Un Posto al Sole Anticipazioni 10 maggio 2022: Riccardo lascia Rossella per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 10 maggio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Riccardo è distrutto dai sensi di colpa e decide di rompere con Rossella definitivamente.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 10 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Riccardo è tormentato dai sensi di colpa. Il ragazzo ha tradito Rossella e ora non sa più come comportarsi con lei. Distrutto da quanto ha combinato, decide di lasciare la Graziani, senza rivelarle di essere andato a letto con Virginia. Michele e Silvia intanto hanno un'accesa discussione. Dopo il confronto con l'ex marito, la direttrice de Il Vulcano riceve da Giancarlo una proposta inaspettata. Mariella, sconvolta dalla dichiarazione di Guido, decide che è arrivato il momento di intervenire nel rapporto tra Cerri e Sarti mentre Niko comincia a non sopportare l'atteggiamento sempre più invadente di Alberto.

Riccardo lascia Rossella in Un Posto al Sole Anticipazioni 10 maggio 2022

Riccardo è andato a letto con Virginia e Rossella, visto l'atteggiamento molto strano del suo compagno, ha cominciato a sospettare che le nascondesse qualcosa. La ragazza ha avuto fiuto ma prima che lei possa scoprire cosa è stato fatto alle sue spalle, il Crovi prenderà una decisione drastica quanto drammatica. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Riccardo lascerà Rossella. Distrutto dai sensi di colpa, il dottore non sa come affrontare ciò che ha combinato e deciso a non raccontare nulla alla sua giovane amante, sceglierà di chiudere la relazione con lei, per non vederla ulteriormente soffrire. Per Ross sarà comunque un duro colpo e potrebbe scoprire, prima o poi, cosa le stanno nascondendo i coniugi Crovi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giancarlo spiazza Silvia con una proposta inaspettata

Rossella dovrà affrontare la decisione drastica di Riccardo, senza conoscerne i reali motivi. Intanto i suoi genitori si troveranno di nuovo faccia a faccia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Michele e Silvia avranno un'accesa discussione, forse a causa della preoccupazione condivisa per Ross. Al termine del confronto, Silvia si incontrerà con Giancarlo, che ha per lei delle grosse novità. L'uomo le farà infatti una proposta piuttosto inaspettata che spiazzerà completamente la Graziani. Di cosa si tratterà? Vi anticipiamo solo che potrebbe essere un lungo viaggio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella pronta a intervenire nella relazione tra Cerri e Sarti

Guido ha alla fine rivelato a Mariella quanto scoperto su Sarti. Il Del Bue ha capitolato davanti alla sagacia di sua moglie e le ha dovuto raccontare di aver visto il medico in atteggiamenti intimi con un infermiere. L'Altieri ha quindi deciso di intervenire e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che si metterà in mezzo, decisa a vederci chiaro e perché no, a salvare la relazione tra il suo caro amico e il suo compagno. Intanto Niko comincerà a stancarsi dell'atteggiamento sempre più invadente di Alberto. Il Palladini sembra essere davvero deciso a prendere sempre più spazio all'interno dello Studio.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 maggio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.