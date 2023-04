Anticipazioni TV

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 aprile 2023: Marina sempre più vicina ad Arnaud. Con Roberto è un addio?

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che i piani di Lara stanno funzionando e Marina è sempre più vicina al suo amico Arnaud. Franco invece è disperato per il suo lavoro.