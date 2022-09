Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Silvia è sconvolta da quello che è successo. Diego, ancora impaurito, le racconta quello che lui e la sua famiglia hanno dovuto subire.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 settembre 2022. Nell'episodio della Soap in onda alle 20.50 su Rai3: Silvia torna dalle vacanze ma anche il suo rientro a Napoli non è semplice, dopo quello che è successo. La Graziani viene informata di quanto è accaduto prima da Rossella. La ragazza le rivela che la situazione si è fatta davvero drammatica e che tutti, a Palazzo Palladini, sono in ansia. A rivelarle maggiori dettagli ci penserà Diego. Il Giordano le confesserà di tutte le paure che la sua famiglia ha dovuto e deve ancora affrontare. La famiglia Bruni-Giordano è ancora sotto shock.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Palazzo Palladini si riprenderà mai dallo shock?

La tragedia che si è consumata nelle puntate di Un Posto al Sole ci lascia davvero con il cuore spezzato. Tutti gli abitanti di Palazzo Palladini sono sconvolti e non sarà facile riprendersi dallo sconvolgimento generale. Franco e Nunzio hanno deciso di non rimanere con le mani in mano e si sono messi alla caccia di Valsano. Con loro si è mosso Damiano, l'uomo della scorta di Eugenio. A casa Bruni-Giordano intanto continua a serpeggiare il pianto e lo sgomento. Tornerà la pace nelle Trame di Upas?

Silvia sconvolta da quello che è successo in Un Posto al Sole Anticipazioni 2 settembre 2022

Chiunque a Palazzo Palladini è stato colpito dall'enorme tragedia accaduta a Viola e Susanna, anche indirettamente. È il caso di Silvia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Graziani tornerà a lavoro dopo la vacanza passata con Giancarlo. La donna sarà sconvolta. Rossella l'ha informata di quello che è successo e per la direttrice de Il Vulcano, queste novità sono davvero pensati. A preoccuparla è poi lo stato d'animo di Diego, suo stretto collaboratore e ormai come un figlio per lei.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego racconta a Silvia le sue paure

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Diego comincerà a raccontare a Silvia di come lui e tutta la sua famiglia abbiano vissuto momenti di puro terrore. Il ragazzo è ancora sconvolto e fatica a riprendersi. Del resto è normale, dopo quello che è successo. Chissà se la Graziani riuscirà a infondergli un po' di coraggio. Quel che è certo è che Silvia cercherà in ogni modo di aiutare il suo fidato collaboratore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 agosto al 2 settembre 2022.

