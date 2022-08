Un Posto al Sole Anticipazioni 30 agosto 2022: Franco e Nunzio a caccia di Lello Valsano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 agosto 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3 scopriremo che Franco e Nunzio si metteranno immediatamente alla ricerca di Lello Valsano.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 30 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni dell'episodio della Soap, in onda alle 20.50 su Rai3: la tragedia ha colpito tutti gli abitanti di Palazzo Palladini. Quello che è successo ha lasciato uno strascico di panico e pianto. Franco non intende aspettare e si attiva subito per scovare Lello Valsano. Al suo fianco troverà Nunzio, determinato come lui e pronto come il padre a chiedere a tutti i suoi contatti una mano per trovare il perfido boss. Durante le loro indagini, i due conosceranno qualcuno che ha il loro stesso obiettivo. Sarà scontro o uniranno tutti e tre le forze per il medesimo piano?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Palazzo Palladini fatica a riprendersi dallo shock

Palazzo Palladini è in lacrime. Quello che è successo a Viola e Susanna è una tragedia che difficilmente potrà essere dimenticata. Tutti gli inquilini del grande palazzo a picco sul mare, faticano a riprendersi dallo shock e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che ci vorrà del tempo prima che si superi quanto successo. In molti, al ritorno dalle vacanze, dovranno affrontare delle novità inaspettate e dure da digerire e ci sarà chi dovrà prendere delle decisioni difficili ma necessarie per continuare a vivere.

Franco e Nunzio a caccia di Lello Valsano in Un Posto al Sole Anticipazioni 30 agosto 2022

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nessuno rimarrà impassibile davanti a quello che è successo. Franco e Nunzio decideranno di non rimanere con le mani in mano e di agire. I due cercheranno di scoprire, servendosi di tutte le informazioni fornite dai loro contatti, dove si sia nascosto Lello Valsano. Sarà una caccia all'uomo in piena regola, con il solo obiettivo di far finire in prigione lo spregevole boss, colpevole di aver causato così tanto dolore. I due riusciranno a scovarlo? In loro aiuto potrebbe arrivare qualcuno e il suo lavoro potrebbe essere fondamentale a raggiungere l'obiettivo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un aiuto in arrivo per Franco e Nunzio

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che qualcun altro si metterà alla ricerca di Lello Valsano. Si tratterà di un personaggio, rimasto nell'ombra sino a ora, ma che risulterà fondamentale per scovare il pericoloso boss. Il suo lavoro sarà di grande supporto per Franco e Nunzio e loro tre, insieme, giureranno di sbattere in cella colui che ha causato così tanto dolore a tutti gli abitanti di Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.