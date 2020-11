Un Posto al Sole Anticipazioni 19 novembre 2020: Patrizio faccia a faccia con Ilaria. Che succederà?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 19 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap in onda su Rai3 alle 20.45, Giulia tenta di coinvolgere Michele nella sua campagna per sensibilizzare il quartiere ma questo porterà qualche dissidio in famiglia. Patrizio, alla riconquista di Rossella, deve però chiarirsi con Ilaria mentre Marina – in crisi economica a causa di Roberto – deve occuparsi di una complessa questione sul lavoro. Cinzia frantuma il sogno di Cotugno di partire con Bice a Ischia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia si mette nei guai

Giulia non ci sta e intende andare sino in fondo per risolvere la situazione della povera famiglia di origine rom, bersagliata dagli abitanti del quartiere. La Poggi si è trovata a fare fronte a una vera e propria rivolta contro i nuovi arrivati e pensa che sia utile coinvolgere Michele e la sua radio, per sponsorizzare la sua campagna di sensibilizzazione. Questo tentativo però mette in allarme tutta la sua famiglia. In molti hanno paura infatti che Giulia si metta nei guai e che il quartiere prenda di mira lei.

Patrizio e Ilaria pericolosamente vicini in questa puntata di Un Posto al Sole del 19 novembre 2020

Rossella e Patrizio di nuovo insieme? È una prospettiva che piace a molti ma che, come abbiamo visto, sta trovando diversi ostacoli. Ebbene sì, il Giordano pur attirato dal ricominciare una relazione con la bella Graziani, si trova a dover affrontare un'altra donna arrivata di prepotenza nella sua vita. Stiamo parlando di Ilaria, che oltre a disturbare Ross, ha cominciato a flirtare con lo chef. In questa puntata di Un Posto al Sole, Patrizio – preso coraggio – decide di affrontare la ragazza e di chiarirle i suoi sentimenti. Ilaria si farà da parte o continuerà a ronzargli intorno?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cinzia infrange il sogno di Cotugno

Bice continua il suo piano di vendetta nei confronti di Sergio e Cotugno è caduto nella sua rete. La Cerruti è riuscita ad adescare il poliziotto e Mariella ha finito per farne le spese. Ma attenzione al terzo incomodo! Anche Cinzia ha interessi – ovviamente economici – in Luigi e proprio quando l'uomo è pronto per partire per Ischia con Bice, la Maiori infrange il suo sogno! Intanto Marina - in grosse difficoltà economiche a causa dei piani di Roberto - si trova ad affrontare un problema sul lavoro.

