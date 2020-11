Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2020: Silvia e Michele in guerra, ma qualcosa sta per cambiare...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda dal 16 al 20 novembre 2020.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 16 al 20 novembre 2020 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 16 al 20 novembre 2020

Puntata in onda Lunedì 16 novembre 2020

Tra Michele e Silvia prosegue un clima di tesa incomunicabilità, Rossella avrà una giornata molto difficile. Niko reduce dal suo colloquio di lavoro e si mostra freddo con Leonardo, la loro amicizia inizia a vacillare? Bice persevera nei suoi propositi vendicativi con Cotugno ma a farne le spese sarà Mariella, che se la prenderà a sua volta con Guido.

Puntata in onda Martedì 17 novembre 2020

Rossella e Patrizio dovranno fare i conti con i rispettivi sentimenti. La tensione fra Michele e Silvia non sembra destinata a dissiparsi. Giulia riceverà una notizia spiacevole sul fronte lavorativo, ma non sembra intenzionata ad accettarla passivamente. Le scelte di vita di Niko susciteranno perplessità nelle persone a lui vicine e fomenteranno le ansie paterne.

Puntata in onda Mercoledì 18 novembre 2020

Spinto anche da Alex e Vittorio, Patrizio tenta di rimettere in piedi la sua storia con Rossella. All'apice della loro crisi, una défaillance di Michele in radio darà a Silvia lo spunto per riflettere meglio sul loro rapporto. Giulia decide di fare qualcosa per sensibilizzare gli abitanti del quartiere che hanno respinto la famiglia di origine rom. Susanna si sente sempre più in colpa per le scelte lavorative di Niko, che ha iniziato a lavorare nel nuovo studio.

Puntata in onda Giovedì 19 novembre 2020

Giulia cerca di coinvolgere Michele nella sua campagna di sensibilizzazione, ma questo crea uno scontro in famiglia. Patrizio incontra Ilaria per un chiarimento. In crisi a causa di Ferri, Marina si trova a fare i conti una complicata situazione sul lavoro. Il sogno di Cotugno di partire con Bice per Ischia va a monte per colpa di Cinzia.

Puntata in onda Venerdì 20 novembre 2020

Il rapporto tra Silvia e Michele si fa conflittuale, con ricadute anche su Rossella e sul lavoro del giornalista, ma qualcosa potrebbe finalmente cambiare le cose. Mentre Marina cerca di fermare le proteste degli operai, Fabrizio prova a dimostrare una sicurezza non ha. Ferri intanto gode a vederli in difficoltà. In pena per Cotugno, Guido cerca di dargli dei consigli, ma ad averne bisogno sembra essere proprio lui…

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.