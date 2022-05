Un Posto al Sole Anticipazioni 19 maggio 2022: Marina getta la spugna e parte per Londra!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 19 maggio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo che, dopo lo scatto d'ira contro Lara, Marina deciderà di allontanarsi da Napoli e di tornare a Londra. Bianca e Gaia di nuovo nel vortice della web challenge.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 19 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Bianca ha scoperto che anche la sua amica Gaia è vittima del challenge. Le due ragazzine cercheranno di farsi forza a vicenda ma saranno presto raggiunte da una nuova richiesta, che rischia di metterle in pericolo. La rivalità tra Marina e Lara ha raggiunto vette molto pericolose. La Giordano, dopo aver capito di non riuscire più a gestire la sua immensa rabbia, deciderà di lasciare Napoli per raggiungere sua figlia a Londra. Silvia e Giancarlo invece sembreranno aver trovato una soluzione per il trasferimento a Bari. Questa soluzione piacerà a Rossella oppure la ragazza cercherà di convincere la madre a rimanere con lei?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca e Gaia di nuovo vittime del challenge

Bianca ha scoperto che la sua amica Gaia è anche lei coinvolta nella web challenge. La piccola Boschi è molto preoccupata per la ragazzina e sa quanto sia difficile riuscire a uscire da questo tremendo vortice di cui entrambe sono prigioniere. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, purtroppo per loro, arriverà una nuova folle richiesta. Le ragazzine dovranno portare a termine un'altra prova ma ora che sanno di non essere sole, riusciranno a trovare il coraggio di parlarne con qualcuno, che le aiuti a far finire questo assurdo gioco?

Marina se ne va in Un Posto al Sole Anticipazioni 19 maggio 2022

Lara ha in pugno Roberto e Marina si è drammaticamente accorta che tutto quello che è successo contro Ferri e contro la stessa Chiara, è responsabilità della Martinelli. La Giordano ha così deciso di prendersi la sua rivincita contro la sua grande rivale ma così facendo ha rischiato di mettersi lei nei guai. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che, dopo lo scatto d'ira, Marina si convincerà che è arrivato il momento di andarsene da Napoli e di liberarsi dai tormenti. Prenderà quindi la decisione di partire per Londra, per raggiungere sua figlia e sua nipote e ritrovare così finalmente la sua serenità. Ma come la prenderà Roberto? Rimarrà solo e in balia di Lara?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia e Giancarlo trovano un accordo per Bari

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole tornano a parlare della coppia formata da Silvia e Giancarlo. Quest'ultimo ha ricevuto una proposta di lavoro a Bari e ha chiesto alla fidanzata di seguirlo. Silvia però non sa ancora cosa fare; non vorrebbe infatti lasciare Il Vulcano e sua figlia ma ora che Michele è tornato le cose potrebbero cambiare. Nella puntata del 19 maggio 2022 potrebbe arrivare la soluzione ai loro problemi. I due riusciranno infatti a trovare un accordo sul trasferimento lavorativo. La notizia arriverà anche a Rossella ma lei ne sarà felice o cercherà di convincere la madre a tornare indietro sui suoi passi?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.