Un Posto al Sole Anticipazioni 19 dicembre 2022: Lia alla riscossa. Ruberà i suoi gioielli ad Alberto!

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Lia è stanca dello sfoggio che Alberto fa dei suoi gioielli e decide di intervenire al più presto. Serena invece indaga sulla sparizione dei panni.

Lia si riprenderà ciò che è suo, è una promessa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata che vedremo il 19 dicembre 2022, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Lara sarà sempre più infastidita dall'uso che Alberto fa del suo denaro e dei suoi preziosi. La ragazza non potrà più tollerare una simile situazione e deciderà di agire il prima possibile. Intanto Serena si interrogherà su chi possa aver fatto sparire i suoi panni e gli indizi porteranno tutti a Mariella.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lia ha scoperto chi ha rubato i suoi gioielli

Nelle scorse puntate di Un Posto al Sole, Lia ha scoperto finalmente chi ha trovato – e rubato – i suoi gioielli. La Longhi ha visto l'orologio di famiglia al polso di Alberto e ha ovviamente compreso che il Palladini è l'uomo che ha cercato sino a quel momento. In lei si è acceso il desiderio di rimettere mano ai suoi beni e questo l'ha portata a mettersi in pericolo e a rischiare di essere licenziata. Ma anche la sua relazione con Diego, ha finito per avere un grosso scossone e se non fosse stato per il buon cuore del Giordano, tra loro sarebbe tutto finito. Nella puntata del 19 dicembre 2022 le cose prenderanno una piega ancora più complicata. Lia sarà sempre più determinata a riprendersi ciò che è suo.

Lia alla riscossa: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 19 dicembre 2022

Lia è molto in ansia ma soprattutto non sopporta più che Alberto sfoggi i suoi gioielli e si fregi di un denaro non suo. Nella puntata del 19 dicembre 2022 vedremo la Longhi ormai al limite, sempre più determinata a riprendersi ciò che è suo. E deciderà di agire il prima possibile. Ma come fare? Bisognerà studiare un piano e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza avrà il sostegno di Diego, che non vorrà lasciarla da sola in questa lotta. Ma attenzione a quello che succederà nelle prossime puntate. Un particolare potrebbe cambiare tutto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena indaga sulla misteriosa sparizione dei panni

Nella puntata si tornerà a parlare della guerra tra le sorelle Cirillo e le Altieri. La sfida ha riservato delle trame tragicomiche e nell'episodio del 19 dicembre vedremo Serena indagare sulla misteriosa scomparsa dei suoi panni. La Cirillo seguirà gli indizi e tutti porteranno a Mariella. L'Altieri si è presa la sua vendetta ma ora potrebbe mettersi addirittura nei guai per questo fastidioso scherzetto. Come andrà a finire?

