Un Posto al Sole Anticipazioni 18 settembre 2023: Marina e Roberto di nuovo insieme e alleati contro Lara!

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 settembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Roberto riuscirà a riconciliarsi con Marina. Di nuovo insieme a sua moglie, Ferri giurerà di mettere le cose a posto, a partire da Lara. I coniugi affronteranno la Martinelli che, intanto, comincerà a pensare a un modo per non finire completamente nei guai. Micaela comincerà a provare una certa attrazione per Costabile mentre Otello sarà in ansia per la sua “bambina”. Guido prenderà di petto Massaro e la loro discussione sarà molto accesa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto di nuovo insieme e contro Lara

Roberto è riuscito nell’impossibile. Ha convinto Marina a tornare da lui. La Giordano non voleva perdonare il suo compagno, delusa per non essere stata ascoltata ma anzi ignorata e umiliata. Ora che Ferri e la sua amata moglie hanno fatto pace, per Lara si metterà molto male. I coniugi decideranno infatti di affrontare la Martinelli insieme e lei dovrà trovare un modo per tirarsi fuori dai pasticci. Lara riuscirà a farla franca oppure subirà la vendetta di Marina, che con lei ha un grosso conto in sospeso?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela è attratta da Costabile

Micaela è corsa in soccorso di Manuela e l’ha spronata a lasciare perdere, almeno per qualche ora, lo studio. La Cirillo, benché preoccupata di dover superare brillantemente i suoi esami, ha cominciato a prendersi un po’ di tempo per sé e ha iniziato a frequentare Costabile. Il nipote di Mariella farà però breccia anche nel cuore di Micaela, che proverà per lui una certa attrazione. Le gemelle torneranno a contendersi lo stesso uomo, come successo anni fa con Niko?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido contro Massaro!

Mariella ha invitato Massaro a comportarsi in modo più corretto e rispettoso con Bice. Il confronto tra l’Altieri e Sergio, ha scatenato la gelosia di Guido. Vista la situazione, il Del Bue deciderà di affrontare il suo amico di scorribande e di dirgliene quattro. I due avranno uno scontro piuttosto acceso, che avrà conseguenze sull’amicizia delle due coppie. Intanto Otello sarà molto in ansia per la sua bambina, ovvero la sua moto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.