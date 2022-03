Un Posto al Sole Anticipazioni 16 marzo 2022: Samuel distrutto dal dolore. Ecco cosa è successo...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Samuel è addolorato. Una brutta notizia gli cambia la vita.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 16 marzo 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Chiara è di nuovo in difficoltà. La pressione lavorativa la spinge a far uso, ancora una volta, della cocaina. Purtroppo per lei, qualcuno - che non avrebbe dovuto – si accorgerà del suo vizietto. Samuel scopre che non prenderà il posto di Patrizio come nuovo chef de Il Vulcano. Come reagirà il Piccirillo? Marina e Roberto sembrano aver ritrovato la loro complicità. Questo scatenerà la gelosia di Lara e metterà in luce le difficoltà che la Giordano ha con suo marito Fabrizio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara in pericolo. Qualcuno ha scoperto la sua dipendenza

Nunzio e Chiara hanno trovato il loro equilibrio e nonostante le difficoltà, la loro coppia sembra resistere alle difficoltà. La Petrone è però sempre più in balia di Roberto e Lara, pronti a darle il colpo finale per sbarazzarsi di lei e mettere completamente le mani sulla sua azienda. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza, schiacciata dalle pressioni lavorative, si lascerà andare e cederà nuovamente alla cocaina. Purtroppo per lei, il suo vizietto verrà notato da qualcuno che non avrebbe mai dovuto scoprire questo punto debole. Chiara sarà in grande pericolo!

Samuel distrutto in Un Posto al Sole Anticipazioni 16 marzo 2022

Patrizio ha deciso di andar via da Napoli, per cercare fortuna altrove. Il ragazzo lascerà quindi la cucina de Il Vulcano. Silvia si è subito attrezzata per trovare un valido sostituto e Samuel si è proposto come nuovo chef del ristorante. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Piccirillo sarà però deluso. La Graziani non sceglierà lui come suo nuovo importante collaboratore. La scelta ricadrà su qualcun altro e Samuel dovrà raccogliere i pezzi del suo dolore. Chi prenderà il posto del Giordano e Samuel continuerà a rimanere al servizio di Silvia o deluso, deciderà di andarsene pure lui?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina in crisi. Lara è furiosa

Marina è tornata a Napoli ed è subito stato chiaro che la donna avesse grandi novità. Il suo matrimonio con Fabrizio sembra entrato definitivamente in crisi e questo mette Roberto in una condizione favorevole. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra il Ferri e la Giordano sarà ancora più evidente la loro complicità. Lara non potrà fare a meno di essere gelosa e questa situazione potrebbe diventare molto pericolosa. La furia della Martinelli potrebbe scatenarsi da un momento all'altro. Roberto e Marina farebbero meglio a guardarsi le spalle.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 marzo 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.