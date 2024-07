Un Posto al Sole Anticipazioni: Chiara torna a Napoli, Nunzio intrappolato in un triangolo amoroso!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nei prossimi episodi ritornerà a Napoli Chiara Petrone, ex fidanzata di Nunzio e proprietaria della stazione Radio Golfo 99. Il suo inaspettato ritorno aprirà vecchie ferite in Nunzio e lo porterà a considerare ancora una volta i suoi sentimenti per Rossella e Diana. Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Chiara Petrone ritorna a Napoli per vendere Radio Golfo 99

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, vedremo il ritorno di Chiara Petrone, ex fidanzata di Nunzio: i due avrebbero dovuto sposarsi, ma in seguito al tradimento di Nunzio con Alice, la ragazza ha scelto di non perdonarlo e lasciare - apparentemente per sempre - Napoli. La ragazza, tuttavia, è tornata non per riconquistare Nunzio, ma per affari. Il suo obiettivo, infatti, è quello di tagliare gli ultimi legami con Napoli, vendendo Radio Golfo 99, la stazione radio di sua proprietà. Alla stazione radio sembra essere interessato Roberto Ferri, che si fa avanti per proporre una sua offerta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: il ritorno di Chiara riapre vecchie ferite in Nunzio...

L'interesse di Roberto Ferri per Radio Golfo 99 provocherà degli attriti con suo figlio Filippo, ma con il ritorno di Chiara si apriranno altre vecchie ferite. La ragazza, infatti, è stata una persona molto importante per Nunzio e il Cammarota non si è mai del tutto perdonato di aver tradito la sua fiducia. Quando Chiara era lontana, per riprendersi del tutto dopo la situazione che aveva portato alla morte del padre, il cuoco di Caffè Vulcano l'aveva tradita con Alice. Quando Chiara l'aveva scoperto, aveva deciso di lasciare Napoli, non riuscendo a perdonare Nunzio per il suo gesto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio ancora diviso tra Rossella e Diana!

Il ritorno di Chiara provocherà la reazione di Nunzio: il cuoco sarà sorpreso di vedere la sua ex fidanzata a Napoli e sentirà i rimorsi ancora per averla ferita tanto tempo prima. Tra i due non era finita nel migliore dei modi, ma entrambi sono andati avanti e ora nella vita di Nunzio ci sono due persone per lui molto importanti. Il Cammarota infatti è ancora diviso tra i sentimenti per Rossella e la fedeltà che sente per Diana. Quest'ultima è scampata a un violento attentato e Nunzio si è preso cura di lei, avvicinandosi sempre di più. Il ritorno di Chiara lo aiuterà a comprendere chi davvero occupa un posto nel suo cuore? O complicherà la situazione?

