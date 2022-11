Un Posto al Sole Anticipazioni 16 novembre 2022: Viola sconvolta a causa del piccolo Antonio. Ecco cosa succede...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Viola si accorgerà che Antonio è geloso di Manuel ma lo farà troppo tardi, dopo un disastro scatenatosi in cortile.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 16 novembre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap italiana che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Roberto continua a essere convinto che dietro la sparizione di Marina ci sia lo zampino di Fabrizio. Un’inaspettata decisione porterà il Ferri a convincersi sempre più che sua moglie sia in pericolo di vita e che sia necessario intervenire il prima possibile. Intanto Viola raccoglie i primi frutti positivi del suo lavoro con Manuel ma un litigio in cortile la spingerà a fare i conti con una realtà che non avrebbe mai immaginato e con una gelosia che non avrebbe mai voluto scatenare.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina sotto shock

Quanto successo con Fabrizio ha sconvolto Marina. La Giordano, dopo lunghi giorni di prigionia, ha assistito a una scena che non avrebbe mai voluto vedere. Il Rosato si è inniettato del veleno e ha spinto Ferri a farlo, solo per dimostrarle di amarla. E Roberto non ha avuto il "coraggio" di seguire il suo esempio. Dopo aver visto il suo ex marito stramazzare al suolo, non prima di averle dichiarato il suo folle amore, Marina non ha la forza di riprendersi e sembra essere entrata in un loop da cui le sarà difficile uscire. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per Roberto Ferri sarà molto difficile riuscire a riportare le cose come erano prima.

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 novembre 2022: Le paure di Roberto si concretizzano

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 16 novembre 2022, una decisione inaspettata porterà Roberto ad avere la conferma che tutte le sue paure siano fondate. Il Ferri è corso in soccorso da solo a salvare Marina dopo aver capito che la donna era caduta vittima della follia del suo ex marito. Ma purtroppo il Rosato è stato più furbo di lui e lo ha costretto a mettersi in gioco - un gioco perverso e pericoloso - davanti agli occhi terrorizzati della donna che entrambi amano. Ma dopo la tremenda esperienza che entrambi hanno vissuto, le cose non potranno essere più le stesse. Marina non riuscirà a riprendersi facilmente e il Ferri si accorgerà di essere incapace di aiutarla da solo. Forse solo il ritorno di una persona molto amata dalla signora di Upas, potrà farle tornare il sorriso.

Viola sconvolta da un incidente in cortile: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 16 novembre 2022

Viola ha deciso di dare una mano a Damiano e si è proposta di dare ripetizione a Manuel e sta raccogliendo i primi frutti del suo lavoro. Il tempo passato con il bambino ha però scatenato la gelosia di Antonio, che si sente sempre più messo da parte dalla madre. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 novembre su Rai3, il piccolo avrà un motto di stizza nei confronti di Viola e del ragazzino appena conosciuto e con cui è scattata un'immediata antipatia. Antonio combinerà un guaio in cortile e farà capire alla Bruni di essere furioso. La figlia di Ornella comprenderà che suo figlio è geloso e forse si renderà conto di aver sottovalutato fin troppo la situazione.

