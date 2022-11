Un Posto al Sole Anticipazioni 9 novembre 2022: Roberto salverà Marina... da solo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto è più che mai determinato a salvare Marina. Franco e Filippo gli chiedono di aspettare ma lui non intende tergiversare un minuto in più. La salverà da solo!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 novembre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap italiana, che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: nonostante le raccomandazioni e gli inviti alla calma da parte di Franco e Filippo, Roberto non molla e non ha alcuna intenzione di abbandonare Marina. Il Ferri è pronto ad agire in piena autonomia. Stanerà il Rosato, costi quel che costi. Intanto tra Rossella e Riccardo scoppia il pandemonio. La gelosia del Crovi non lascia in pace la povera Ross, che si trova attanagliata in una morsa che potrebbe diventare molto pericolosa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco e Filippo in aiuto di Roberto

Roberto è sicuro che dietro alla sparizione di Marina ci sia Fabrizio. Il Ferri ne è certo ed è pronto alla sfida finale con il suo nemico, l' “invertebrato”. Dalla sua parte ha sia Franco, chiamato a raccolta, sia Filippo. Il Sartori ha però fermato il padre o almeno ha cercato di farlo, spaventato che potesse mettersi nei guai. E in effetti Filippo ha proprio ragione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto non riuscirà ad avere la pazienza che il figlio e il Boschi gli chiedono di avere, per escogitare un piano. Potrebbe quindi prendere delle decisioni affrettate e che potrebbero fargli rischiare la vita.

Roberto salverà Marina da solo: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 novembre 2022

Roberto non ha intenzione di aspettare che Franco e Filippo escogitino un piano per salvare Marina. Il Ferri è convinto che sia necessario agire e subito e la sua sete di vendetta contro Fabrizio, si fa sempre più forte. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 9 novembre 2022, vedremo il Ferri scalpitare e decidere di agire da solo. Il manager vuole avventurarsi in una missione contro il Rosato anche se quest'ultimo potrebbe rivelarsi più fuori di testa che mai. In ballo c'è la vita di Marina e niente e nessuno gli impedirà di portare in salvo la sua amata.

Un Posto al Sole Anticipazioni Puntata 9 novembre 2022: Rossella e Riccardo a un bivio

Rossella è in pericolo. La gelosia di Riccardo, ormai diventata insanabile, la sta mettendo a dura prova e giorno dopo giorno la Graziani si sente sempre più minacciata. Non è più solo la sua amicizia con Nunzio a dare fastidio al Crovi ma qualunque mossa della sua fidanzata. La cosa sta diventando insostenibile e tra i due ci sarà uno scontro, un ennesimo litigio, che potrebbe essere l'ultimo. Rossella, dopo i consigli ricevuti da suo padre, deciderà di troncare la sua relazione con il dottore oppure gli darà un'altra opportunità?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 novembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.