Un Posto al Sole Anticipazioni 16 gennaio 2023: Elena volta le spalle ad Alice?

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Elena comincerà a pensare che Alice stia esagerando mentre Clara vorrà continuare a indagare sul contenuto della cassaforte di Alberto.

Le decisioni di Alice non convincono più la bella Elena. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 16 gennaio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, dopo un altro duro contrasto con Nunzio, che cerca di convincerla a ritirare le sue accuse, Alice decide di passare ai fatti. La Pergolesi ha intenzione di querelare il Cammorata ma stavolta sua madre Elena non sembra convinta delle azioni della figlia e comincia ad avere dubbi sul fatto che stia dicendo la verità. Intanto Viola e Damiano, ormai consapevoli di provare dei forti sentimenti l'uno per l'altra, cercano di gestire la tensione mentre Clara, che ha ancora tanti dubbi dopo il confronto con Diego, vuole scoprire a tutti i costi cosa contenga davvero la cassaforte di Alberto.

Elena dubita di Alice: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 gennaio 2023

Nunzio si difende ma le accuse di Alice sono molto pesanti e la situazione è destinata a diventare ancora più pericolosa. Il Cammarota cercherà di parlare ancora una volta con la sua accusatrice e di convincerla a dire la verità. Ma il duro confronto tra i due alimenterà sempre più l'impazienza della nipote di Marina e la porterà a prendere una decisione difficile e folle: querelare Nunzio. Sarà però a questo punto che Elena inizierà a pensare che sua figlia stia esagerando e che le cose le stiano sfuggendo di mano. Prenderà le difese del figlio di Franco e volterà le spalle alla sua unica “bambina”? Lo vedremo molto presto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola e Damiano sul filo del rasoio

Mentre tenterà l'impossibile per salvare l'amicizia tra Elena e Angela, Viola dovrà affrontare una verità che ormai non può più nascondere: Damiano le piace moltissimo. Ma questa attrazione potrebbe rivelarsi molto pericolosa, visto che il Renda è l'uomo scelto da Eugenio per farle da scorta e tenerla al sicuro. Anche Damiano si sentirà in difficoltà e non vorrà in alcun modo perdere la fiducia e la stima che il Nicotera ha per lui. I due ragazzi dovranno quindi impegnarsi per gestire la tensione che si è creata tra loro e che potrebbe portarli, da un momento all'altro, a fare un passo falso.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara continua ad avere dubbi su Alberto

Clara si è messa a indagare e ha tutta l'intenzione di far luce sulla questione Alberto, Lia e i fantomatici gioielli di famiglia. Dopo il confronto con Diego, che non si è trattenuto e che ne ha detto quattro al Palladini, la Curcio è sempre più curiosa di scoprire cosa ci sia veramente nella cassaforte del suo compagno. Una cosa solo le è molto chiara; Alberto ha improvvisamente a disposizione una grossa somma di denaro e questo è strano. Clara ne parlerà con la sua amica Marika e con il suo aiuto escogiterà un modo per giungere alla verità.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.