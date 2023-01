Un Posto al Sole Anticipazioni 10 gennaio 2023: Nunzio si difende ma le accuse sono pesanti!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio si assumerà le sue responsabilità ma si difenderà dalle accuse pesanti mosse da Alice. Intanto per Bianca continuerà un incubo.

La situazione di Nunzio si complica ora dopo ora. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 10 gennaio 2023, in onda alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Nunzio cercherà di difendersi dalle pesanti accuse che Alice gli ha mosso. La Pergolesi lo ha additato come un violento e questo clima già teso potrebbe diventare sempre più pericoloso. Intanto Viola deve cercare di stare alla larga da Damiano, nonostante i suoi evidenti sentimenti mentre per Bianca, a scuola, le cose non vanno per nulla bene. I suoi compagni tendono a isolarla per via di Antonello e di quanto successo ai due ragazzini.

Nunzio si difende ma le accuse sono pesanti: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 10 gennaio 2023

Per Nunzio si mette male. Il nuovo scontro con Alice ha riservato una brutta sorpresa per il Cammarota. La ragazza ha perso la testa e ha cominciato ad accusarlo di averle fatto violenza. La situazione si sta complicando giorno dopo giorno, tanto da richiamare persino Elena da Londra. Il giovane chef tenterà di difendersi. Si assumerà da una parte le sue colpe ma negherà di aver forzato la Pergolesi a fare qualcosa che lei non voleva fare. Ma chi lo aiuterà a uscire da questo vicolo che sembra cieco?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola cerca di stare lontano da Damiano

Le indagini sulla fabbrica di giocattoli in cui lavora Rosa, hanno portato Viola e Damiano ad avvicinarsi sempre di più. I due hanno avuto conferma che qualcosa di losco sta succedendo nell'azienda e hanno deciso di andare in fondo alla questione. Ma la complicità che si è creata, potrebbe portare entrambi a dover affrontare dei guai. Raffaele e Ornella cercheranno di mettere in guardia la figlia e la Bruni sceglierà di dar retta ai suoi genitori e di stare alla larga dal Renda, per non scatenare gelosie iraconde.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca sempre più isolata

La faccenda di Antonello e la brutta piega che ha preso, continua a tormentare la povera Bianca. Franco ha evitato il peggio ma la piccola Boschi non è ancora riuscita a superare la questione. La piccola si troverà a essere sempre più isolata dai suoi compagni di scuola. I bambini saranno piuttosto pungenti con la figlia di Angela, che dovrà cercare di tenere duro e non scoppiare come già successo, durante una lezioni di Viola.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.