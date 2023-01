Un Posto al Sole Anticipazioni 13 gennaio 2023: Clara indaga. Scoprirà la verità?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara indagherà su Alberto, decisa a scoprire la verità sui gioielli di Lia. Intanto Alice comincerà a sentire i sensi di colpa.

Clara vorrà la verità sulla questione dei gioielli di Lia. È quello che le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano succederà nella puntata del 13 gennaio 2023 in onda su Rai3 alle ore 20.50. Nell'episodio, Clara cercherà di capire se Alberto le stia mentendo. La Curcio è rimasta molto colpita dalle parole di Diego e ha cominciato a credere che il suo compagno non sia del tutto sincero. Intanto Alice sarà tormentata dai sensi di colpa. La ragazza inizierà a capire di aver esagerato e un messaggio, che riceverà quando meno se lo aspetterà, potrebbe cambiare tutto. A Palazzo Palladini intanto continuerà a regnare il caos.

Clara vuole la verità: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 13 gennaio 2023

Clara è in crisi. La Curcio non sa se credere alle parole di Alberto, che si professa innocente, oppure a quelle di Diego, che invece accusa il Palladini di essere un ladro. Per la ragazza saranno momenti di grande apprensione. Decisa a scoprire dove stia la verità e se il suo compagno le stia nascondendo di essere un ladro, comincerà a indagare. Ma capirà che le rivelazioni del Giordano corrispondono purtroppo a verità oppure il Palladini la porterà definitivamente dalla sua parte?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alice tormentata dai sensi di colpa

Nunzio continua a difendersi dalle accuse di Alice. La Pergolesi ha scatenato il caos intorno a lei ma nella puntata del 13 gennaio 2023 la vedremo cominciare a vacillare. La ragazza inizierà a sentire i morsi dei sensi di colpa. I suoi sentimenti inizieranno a bussare alle porte del suo cuore e la svolta potrebbe arrivare grazie a un messaggio inaspettato, che le verrà recapitato. Ma chi le avrà scritto? Chi avrà il potere di sciogliere i nodi che si sono creati intorno a Palazzo Palladini?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Palazzo Palladini è nel caos

Il caso di Alice e Nunzio ha scatenato il caos. Elena e Angela si sono dichiarate guerra e Viola tenta l'impossibile per salvare la loro amicizia. Ma non saranno solo la Giordano e la Poggi a vivere un vero e proprio incubo. Anche Marina, Roberto, Franco e Giulia saranno coinvolti. Il clima si farà molto teso e tutti aspetteranno con ansia che la folta coltre di tristezza si dissipi nell'aria.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 gennaio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.