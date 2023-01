Un Posto al Sole Anticipazioni dal 16 al 20 gennaio 2023: Nunzio vuole riconquistare Chiara. Elena è dalla sua parte!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 16 al 20 gennaio 2023 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 16 gennaio 2023

Alice non intende mollare la presa contro Nunzio e, dopo un altro duro confronto con il Cammarota, sembrerà pronta a prendere posizione contro tutto e tutti, persino contro sua madre Elena, che pare aver capito le sue bugie. Intanto tra Viola e Damiano cresce la tensione e i duefaticano a tenersi lontani l’una dall’altro. Clara ha sempre più dubbi dopo il confronto con Diego e continua ancora a domandarsi quale sia il vero contenuto della cassaforte di Alberto.

Puntata in onda Martedì 17 gennaio 2023

Elena comincia a mettere in dubbio le parole di sua figlia e inizia a pensare che la ragazza stia prendendo la strada sbagliata e che la sua decisione di denunciare Nunzio sia stata eccessiva. Intanto Franco, sempre convinto dell’innocenza di suo figlio, decide di prendere in mano la situazione e di informare Katia di quanto sta succedendo. Silvia rischia grosso. La Graziani viene aggredita da un criminale, che tenta di rapinarla. Damiano riesce a sventare il colpo e questo suo atto di coraggio lo avvicina ancora di più a Viola. La Bruni, capendo di non poter più continuare così, si deve fare coraggio per prendere una decisione che potrebbe però compromettere per sempre il suo futuro e quello della sua famiglia.

Puntata in onda Mercoledì 18 gennaio 2023

Quanto successo con Alice, ha messo in crisi Nunzio. Il Cammarota si sente in colpa nei confronti di Chiara ed è disposto a tutto pur di recuperare il loro rapporto. Purtroppo però le sue mosse potrebbero rischiare di aggravare la sua posizione davanti agli inquirenti. Intanto la Pergolesi e le sue denunce, mettono la sua famiglia in difficoltà. Elena e Marina sono in contrasto e sembra che tra le due donne la tensione sia destinata a crescere. Aria di tempesta anche tra Riccardo e Rossella; la coppia sarà sul punto di scoppiare? Damiano invece deve prendere una decisione molto dura per evitare di tradire la fiducia di Nicotera.

Puntata in onda Giovedì 19 gennaio 2023

Nunzio continua a riflettere sulla sua decisione di lasciare Napoli per raggiungere Chiara e recuperare il loro rapporto. Clara sta per fare una scoperta molto sconvolgente. Ad aiutarla ci sarà Marika. Intanto Lia sta per affrontare ancora una volta Alberto. Come andrà questa volta? Guido e Mariella invece vogliono aiutare Michele. Lo invitano a cena ma si pentiranno molto presto di questo invito.

Puntata in onda Venerdì 20 gennaio 2023

Bianca sente la mancanza di Antonello e vorrebbe andare a trovarlo ma Angela e Franco non sono d’accordo. I due però ignorano che la loro bambina sta affrontando un momento molto difficile a scuola; i suoi compagni continuano a tenerla isolata e questo potrebbe fare molto male alla piccola Boschi. Lia piomba a Il Vulcano e aggredisce Alberto. Il Palladini continua però a negare di essere lui il ladro di gioielli. A risolvere la situazione ci penserà Clara, che ha scoperto tutta la verità. Guido e Mariella cercano ancora di non far sentire Michele solo ma purtroppo si rendono conto che i loro tentativi sono vani e arrivano a una conclusione molto triste.

