Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo che Nunzio scopre che Chiara si droga ancora e andrà nel panico. Samuel decide di affrontare Espedito e dimostrare a Speranza di essere un uomo coraggioso.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.50 su Rai3: Nunzio ha raggiunto Chiara a Capo Verde ma ha scoperto una dura verità. Il Cammarota ha capito che Chiara, nonostante le promesse, è ricaduta nel vortice della droga. Il ragazzo è molto preoccupato per la sua compagna e ora teme che la loro solitudine possa costituire un altro ostacolo da superare. Intanto Samuel, mosso da un inaspettato coraggio, decide di prendere posizione e affronta Espedito in un duro faccia a faccia. Il Piccirillo riuscirà a “difendere” la sua Speranza?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio e Chiara pronti a vivere una nuova avventura?

Nunzio ha sfoderato un'arma segreta e grazie ai soldi guadagnati, ha potuto assoldare un investigatore privato che trovasse Chiara. Il Cammarota ha così scoperto che la sua compagna si è trasferita a Capo Verde, meta che entrambi avrebbero voluto raggiungere. Il ragazzo ha così deciso di partire, lasciando Franco piuttosto spaventato. Al suo arrivo sull'isola, Nunzio ha però capito che la Petrone non se la passa per nulla bene. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il giovane capirà che per loro non comincerà alcuna nuova e serena avventura. Chiara ha ripreso a drogarsi e la situazione potrebbe diventare molto drammatica.

Chiara si droga ancora, Nunzio deluso in Un Posto al Sole Anticipazioni 15 settembre 2022

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Nunzio scoprirà che Chiara si droga ancora. Sarà una scoperta che lascerà il Cammarota senza parole. Il suo sogno di rifarsi una vita con la sua compagna, lontani dai problemi, sfumerà miseramente. Il figlio di Franco sarà preso dallo sconforto. Come fare ora, da solo, a gestire una situazione che sta diventando sempre più esplosiva? Avranno bisogno di aiuto ma a chilometri di distanza da casa, nessuno può dargli una mano. Cosa deciderà di fare il buon Nunzio?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel affronta Espedito

Speranza è rimasta molto delusa dall'atteggiamento di Samuel. Secondo l'Altieri, il suo fidanzato non è stato in grado di prendere posizione e ha lasciato che suo padre la umiliasse. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Piccirillo, stanco di essere additato come uno senza coraggio, deciderà di cambiare strategia. Pronto a tutto per dimostrare alla sua amata, di volerla difendere, affronterà Espedito, in un duro faccia a faccia. Riuscirà a far valere le sue ragioni e a dimostrare di non essere un debole?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 settembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.