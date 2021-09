Un Posto al Sole Anticipazioni 14 settembre 2021: Filippo rivela perché non riesce a lasciarsi andare con Serena...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Renato è sempre più protetto dall'affetto dei famigliari. La Polizia indaga su di lui ed è tempo che il Poggi decida – insieme a Niko – da chi farsi difendere. Le cose cominciano a farsi molto complicate per lui. Qualcuno di molto vicino a Susanna sta cominciando infatti a dubitare della sua innocenza e potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. Filippo, durante una delle sue sedute con il suo terapeuta, spiega al medico i motivi che lo spingono a non lasciarsi andare con Serena. Viviana intanto prepara le valigie per Tenerife. Rossella ha invece un nuovo incontro fortuito con Riccardo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato sotto attacco! Finirà in carcere?

A Palazzo Palladini sono tutti in difesa di Renato! Dopo che il Poggi ha rivelato prima a Niko e poi alla Polizia di aver visto Susanna la sera dell'aggressione, gli inquirenti hanno iniziato a sospettare di lui. Renato è quindi sulla lista dei sospettati ed è sorvegliato a vista. Urge trovare chi lo difenda! La sua famiglia, convinta che lui non possa aver fatto una cosa così terribile nonostante il grande risentimento per Susanna, si stringe intorno a lui ma le cose sembrano destinate a complicarsi da un momento all'altro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che qualcuno nel palazzo comincerà a non essere poi così tanto convinto della sua innocenza e punterà il dito contro di lui. Renato finirà in prigione o Susanna uscirà dal coma prima che il suo ex suocero passi i suoi giorni al fresco?

Filippo rivela perché non riesce a lasciarsi andare con Serena in Un Posto al Sole Anticipazioni 14 settembre 2021

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che finalmente sarà chiaro il motivo per cui Filippo non riesce a lasciarsi andare con Serena. Il Sartori è sempre più in difficoltà nei confronti di sua moglie, di cui non ricorda proprio niente di niente. A peggiorare la situazione ci si è messa la sua infatuazione per Viviana, una boccata d'aria in questo momento di grande tensione. Il figlio di Roberto sa però di dover prendere una posizione e durante una delle sue sedute con il suo terapeuta, riuscirà a far emergere tutte le sue paure e tutti i suoi problemi con la Cirillo. Sarà questa la svolta affinché Filippo si riavvicini a Serena e alla loro bambina. Potrebbe in effetti essere l'occasione giusta visto che Viviana è in partenza per Tenerife e starà via per qualche giorno.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella di nuovo faccia a faccia con Riccardo

Nuovi problemi all'orizzonte per la dottoressa Graziani. Rossella ha rischiato di compromettere la sua carriera per essersi lasciata andare – un po' troppo – durante una serata in compagnia di Vittorio. La ragazza ha infatti conosciuto Riccardo, un bel giovane con cui ha passato la serata tra baci e ammiccamenti. Ma l'indomani, passata la sbornia, ha scoperto che il giovane è il medico che l'affiancherà durante la sua preparazione per il concorso per la scuola di specializzazione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'imbarazzo aumenterà a dismisura visto che i due avranno un altro incontro fortuito, non esattamente tra le mura dell'ospedale. Attenta Ross!

