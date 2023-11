Un Posto al Sole Anticipazioni 14 novembre 2023: Samuel dà inizio al suo piano per farsi lasciare da Speranza!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Samuel metterà in atto il suo piano per farsi lasciare da Speranza mentre Marina incontrerà Gabriella.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 14 novembre 2023, alle ore 20.50, Samuel comincerà il suo piano per farsi lasciare da Speranza. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Piccirillo, dopo la conversazione avuta con Nunzio, farà in modo che sia l’Altieri a chiudere con lui. In questo modo si illuderà di non farla soffrire. Ma raggiungerà il suo obiettivo? Intanto Damiano cercherà di stare accanto a Viola, impegnata a difendersi dall’ira di Eugenio, furioso e deluso da lei. Marina incontrerà Gabriella, convinta che la sua vecchia conoscenza le darà una mano per liberarsi di Lara. Purtroppo per la Giordano, il loro incontro non andrà come sperato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel vuole farsi lasciare da Speranza

Samuel sta continuando la sua relazione clandestina con Micaela. Il Piccirillo ha tentato di resistere alla Cirillo ma non c’è riuscito. Nunzio è intervenuto per riportarlo a più sane e sagge decisioni ma quello che ha ottenuto non era certo quello che si aspettava. Samuel, incapace di lasciare lui Speranza, deciderà di mettere in atto un piano per farsi mollare da lei. Il ragazzo spingerà la fidanzata ad allontanarsi e a chiudere definitivamente. Ma ci riuscirà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola in difficoltà con Eugenio

Viola ha confessato tutto a Eugenio e, come era prevedibile, il Nicotera è andato su tutte le furie. La Bruni si troverà in grande difficoltà con suo marito e sarà incapace di farsi perdonare per avergli mentito per così tanto tempo. Damiano cercherà di supportarla come può ma anche per lui non sarà semplice riuscire a starle vicino. L’atmosfera sarà molto tesa. Il Renda intanto continuerà a voler stare accanto al figlio, molto turbato da quello che è accaduto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina delusa dal suo incontro con Gabriella

Roberto ha tentato di calmare l’ira di Marina ma senza grande successo. La Giordano è determinata a far fuori Lara e a non aspettare che la Martinelli escogiti qualche altro stratagemma, che possa mettere lei e suo marito, di nuovo in difficoltà. La manager si incontrerà con Gabriella, la sua pericolosa vecchia conoscenza. Marina cercherà di convincerla a darle una mano ma il loro faccia a faccia la deluderà moltissimo visto che non porterà ai risultati sperati.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 novembre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.