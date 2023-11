Un Posto al Sole Anticipazioni 13 novembre 2023: Roberto calma l'ira di Marina!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto spronerà Marina a fare attenzione a non mettersi nei guai mentre Damiano sarà pronto a occuparsi di Manuel.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 13 novembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Roberto cercherà di riportare Marina alla calma. Ferri tenterà di far capire alla moglie di voler essere più cauto, per evitare che le loro azioni mettano entrambi nei guai. Marina però non sembrerà per nulla contenta di rallentare e vorrà regolare i conti con Lara il prima possibile. Intanto Damiano, colpito da quanto successo, avrà in mente di occuparsi di Manuel e di tutte le sue fragilità mentre Samuel continuerà a frequentarsi di nascosto con Micaela. La loro relazione clandestina, diventata incauta, porterà Nunzio a intervenire e a fare un discorsetto al suo amico.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto cerca di frenare l’ira di Marina

Lara sarà eliminata, parola di Marina. La Giordano sta cercando di liberarsi della sua nemica con ogni mezzo ma Roberto, nella puntata di Un Posto al Sole del 13 novembre 2023, cercherà di riportare la moglie alla calma. Ferri sarà convinto che entrambi debbano rallentare, per evitare di mettersi nei guai e avere pesanti ripercussioni. Marina però non sembrerà per nulla d’accordo nel frenarsi, desiderosa com’è di vedere la Martinelli soffrire e sparire per sempre.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano pronto a occuparsi di Manuel

Un nuovo terribile attentato ha sconvolto Palazzo Palladini e stavolta a pagarne le conseguenze sono stati Rosa e Manuel. La vendetta del clan di Sabbiese, contro Damiano, si è abbattuta sulla famiglia del Renda ma ha messo in difficoltà pure Eduardo, che sarà costretto a una resa dei conti e a una fuga rocambolesca. Damiano intanto capirà di dover fare qualcosa per suo figlio e occuparsi di lui e di tutte le sue debolezze. Il poliziotto sarà pronto a fare ammenda per tutte le sue mancanze.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio sprona Samuel a stare attento con Micaela

Samuel non riesce a resistere al fascino di Micaela e ormai ha cominciato con lei una relazione clandestina. I due continuano a vedersi di nascosto ma tutto questo potrebbe creare dei grandi disagi a tutti quelli che gli stanno intorno, soprattutto a Nunzio. Il Cammarota sarà preoccupato di finire pure lui nei guai e si farà avanti con l’amico, facendogli un lungo discorsetto. Come la prenderà il Piccirillo ma soprattutto come agirà dopo la ramanzina dello chef?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 novembre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.