Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 novembre 2023: Eduardo fugge e si nasconde da Clara. Alberto si infuria!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 13 al 17 novembre. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 13 novembre 2023

Roberto cerca di mantenere la calma e di non farsi prendere dall’ira come Marina. La Giordano vorrebbe vendicarsi di Lara il prima possibile ed è disposta a tutto, anche a fare cose pericolose, per riuscire a liberarsi della sua nemica. Ferri tenta di farla ragionare e di impedirle di mettersi nei guai ma lei potrebbe non dargli retta. Damiano, dopo quanto successo a Rosa e a suo figlio, è pronto a occuparsi del suo piccolo Manuel e delle sue fragilità. Samuel continua a frequentare Micaela di nascosto e Nunzio, preoccupato per l’amico, entra in azione facendogli un discorso.

Puntata in onda Martedì 14 novembre 2023

Gli ultimi eventi hanno scombussolato sia la vita di Viola che quella di Damiano. Il Renda cerca di stare vicino sia alla Bruni che a suo figlio Manuel, entrambi desiderosi del suo aiuto. Eugenio invece prova un grande risentimento nei confronti della moglie ed è deluso da lei e dalle sue azioni. Intanto Marina incontra Gabriella ma le cose non vanno come la Giordano avrebbe sperato; Lara invece conta i giorni che la separano dalla libertà. Samuel comincia a mettere in atto il suo piano per farsi lasciare da Speranza. Ci riuscirà?

Puntata in onda Mercoledì 15 novembre 2023

Damiano decide di occuparsi di Manuel e lascia Rosa piacevolmente sorpresa di questa sua iniziativa. Eugenio invece è sempre più inferocito contro Viola e l’accusa di averlo ingannato. Eduardo si trova alla resa dei conti con Tony. Il Sabbiese è pronto a chiudere i conti con il suo ex braccio destro. Micaela se la prende con Nunzio dopo aver scoperto che il Cammarota ha convito Samuel ad avere una relazione seria con lei. Filippo ha un’idea che fornisce a Michele modo di dare una svolta al suo programma.

Puntata in onda Giovedì 16 novembre 2023

Marina spera che Gabriella accetti l’accordo che le ha proposto, per mettere Lara finalmente fuori gioco. Roberto però sembra avere un’idea migliore, per risolvere tutti i loro problemi. Eduardo inizia la sua fuga da Tony e dai camorristi che vogliono vendicarsi di lui. Il Sabbiese si avvia verso casa di qualcuno che gli è molto vicino. Rossella convince Riccardo a mettere in atto un’iniziativa a lungo rimandata.

Puntata in onda Venerdì 17 novembre 2023

Il piano di Roberto e Marina sta funzionando e Lara comincia a essere malvista dalle altre detenute. Intanto Alberto arriva a casa di Clara proprio mentre Eduardo si trova da lei e ne rimane piuttosto scosso. L’avvocato, per punirla, prende una decisione molto dura contro la sua ex. Raffaele vuole togliersi di torno Renato, che ultimamente gli sta troppo tra i piedi. Il Giordano trova un escamotage che impegnerà il Poggi in un’attività salutare per il corpo e per la mente.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.