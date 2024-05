Un Posto al Sole Anticipazioni 13 maggio 2024: Rossella è salva. Per lei è tempo di grandi decisioni

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 maggio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rossella, dopo aver superato il brutto momento del sequestro, prenderà una decisione per troppo tempo rimandata.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 13 maggio 2024, Rossella sarà finalmente in salvo. La ragazza, salvata dalla brutta situazione in cui si è trovata a causa della talpa, può tirare un sospiro di sollievo e tornare alla sua vita. La paura provata in quei duri e pericolosi momenti le hanno fatto maturare però una certezza. La Graziani saprà cosa deve fare e quale decisione, a lungo rimandata, prendere. Intanto Nicotera continuerà a indagare sull’incidente di Diana, ormai chiaramente un tentato omicidio mentre Mariella continuerà a covare una cocente gelosia nei confronti di Claudia, a causa di alcuni fraintendimenti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella è salva ed è ora che prenda una decisione

Il panico per Rossella è finalmente finito e davanti al San Filippo è cessato l’allarme. La bella dottoressa, presa in ostaggio dalla talpa, è stata tratta in salvo e potrà tornare alla vita di tutti i giorni. Peccato però che la brutta esperienza non sia facile da dimenticare e abbia scatenato in lei alcune idee e alcune decisioni, per troppo tempo rimandate. Ross deciderà di farsi avanti con l’uomo che ha capito di amare veramente e per cui prova da sempre dei forti sentimenti. Sarà Nunzio o sarà Riccardo? Vi anticipiamo solo che l’uomo indossa una divisa bianca… e un cappello.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nicotera è scatenato, vuole la verità

Quanto accaduto a Rossella ha dato a Nicotera ancora più slancio per scoprire chi ci sia dietro al tentato omicidio di Diana. Eugenio si è lasciato convincere da Viola a indagare più a fondo e a non lasciare che la polizia liquidasse quello che è successo all’architetto, solo come un incidente. Vi anticipiamo che gli sforzi del magistrato porteranno i loro frutti e presto qualcuno si presenterà da lui e dalla Cimino con alcune importanti informazioni da condividere, che saranno determinanti per risolvere alcuni misteri ancora irristolti.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella sempre più gelosa

La presenza di Claudia sta diventato un vero problema per Mariella. La vecchia amica di Guido è arrivata nel momento meno opportuno, ovvero quando tra l’Altieri e suo marito c’è aria di crisi. Il Del Bue ha cominciato a limitare sempre di più le attenzioni verso la moglie e a causa di alcuni fraintendimenti, la vigilessa comincerà a provare una gelosia insostenibile e cocente, che potrebbe portarla a fare qualche passo falso.

In realtà Mariella non farà poi così male a essere infastidita da questa situazione ma non tanto per Claudia quanto per Guido, che sarà affascinato sempre di più dalla sua vecchia conoscenza.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.