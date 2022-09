Un Posto al Sole Anticipazioni 13 settembre 2022: Marina in difesa di Franco? Roberto potrebbe cambiare idea

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 settembre 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo che Marina, dopo lo scontro tra Roberto e Franco, cercherà di convincere il Ferri a cambiare la sua posizione. Intanto Nunzio arriva da Chiara e la trova in preda alle sue dipendenze.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 13 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell’episodio in onda alle 20.50 su Rai3: Nunzio ha deciso di raggiungere Chiara a Capo Verde e si è messo in viaggio, subito dopo aver scoperto dove avesse trovato rifugio la sua compagna. Il Cammarota giunge alla sua meta ma presto scoprirà che la fuga non ha purtroppo frenato le cattive abitudini della Petrone. Intanto Roberto, dopo il confronto con Franco, si confida con Marina. La Giordano cercherà di far capire al Ferri che forse sta esagerando e che il suo atteggiamento nei confronti del Boschi, di Nunzio e di Chiara, è esagerato. Eugenio invece, dopo aver quasi perso Viola, prenderà una decisione che non avrà però l’effetto sperato… anzi!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio raggiunge Chiara

Nunzio ha sfoderato un’arma segreta per scoprire dove si trovasse Chiara e alla fine ha scoperto che la ragazza ha trovato asilo a Capo Verde. Il Cammarota ha deciso di raggiungerla e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il figlio di Franco, nella puntata del 13 settembre, giungerà sull’isola per riabbracciarla. Ma capirà molto presto che questo viaggio o meglio questa fuga, non è riuscita a tenere lontana la Petrone dai guai in cui lei stessa si caccia.

Marina fa ragionare Roberto in Un Posto al Sole Anticipazioni 13 settembre 2022

Franco ha aggredito Roberto e ha sfogato su di lui tutta la sua frustrazione e ira. Il Boschi non ha per nulla gradito la scelta di Nunzio di raggiungere Chiara e ha finito per prendersela con la persona sbagliata. In verità Roberto continua a costituire un grosso problema per Nunzio e Chiara e Franco alla fine ha trovato il coraggio per dirgli quello che pensava. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il manager – infastidito da quanto successo – si confronterà con Marina. La Giordano cercherà di farlo ragionare, convinta che il suo compagno non abbia l’atteggiamento giusto. Riuscirà a farlo cambiare e a fargli cambiare idea sulla Petrone?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eugenio cerca di reagire alla tragedia ma…

Viola è viva per miracolo ma la sua sarà una lenta ripresa, sia fisica che psicologica. La Bruni ha rischiato davvero tanto e stavolta Eugenio ha pensato di perderla per sempre. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Nicotera troverà un modo per reagire e prenderà una decisione, per lui necessaria a migliorare la situazione, che non incontrerà per nulla il favore dei suoi cari.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.