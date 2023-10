Un Posto al Sole Anticipazioni 13 ottobre 2023: Viola e Damiano di nuovo a confronto. Come finirà tra loro?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Viola e Damiano si rivedranno per la prima volta dopo la loro serata di passione. Cosa decideranno di fare? Resteranno insieme o si diranno addio per sempre?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 ottobre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Viola e Damiano si troveranno per la prima volta a confronto, dopo la loro serata di passione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due amanti si rivedranno e il loro faccia a faccia potrebbe portare ad aver due risultati: farli stare insieme per sempre oppure farli allontanare definitivamente. Intanto Giulia continuerà a sospettare che Luca le stia nascondendo qualcosa mentre Guido incontrerà di nuovo Gerry e cercherà di entrare ancora più in sintonia con il ragazzo. Bice invece si incontrerà un’altra volta con Alberto, per parlare del divorzio da Sergio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola e Damiano alla resa dei conti

Tra Viola e Damiano è scoppiata la passione ma i due, dopo aver fatto l’amore, non hanno ancora chiarito del tutto la loro posizione. Nella puntata di Un Posto al Sole del 13 ottobre 2023, la Bruni e il Renda si rivedranno per la prima volta dopo la serata romantica passata insieme e si troveranno alla resa dei conti. Cosa decideranno di fare? Sceglieranno di stare insieme oppure ognuno prenderà la sua strada? Ma soprattutto Viola convincerà il poliziotto a non continuare a fare il doppio gioco e a non rischiare la sua vita?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia indaga su Luca

Giulia ne è certa. Luca le sta nascondendo qualcosa. La Poggi è sicura che il suo amico non le abbia detto tutta la verità e che stia nascondendo, ormai da tempo, qualche segreto per lui inconfessabile. La madre di Niko vorrà sapere di cosa si tratti e perché il De Santis abbia così paura di dirglielo. Capirà che dietro le stranezze del dottore si cela una malattia? Ma soprattutto, quando lo scoprirà – perché lo farà – come reagirà? Si sentirà messa da parte?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido tenta di aiutare Gerry

Bice tornerà all’attacco contro Sergio e prenderà un nuovo appuntamento con Alberto, per accordarsi con lui e distruggere Massaro. Intanto Guido sarà ancora in allerta. Il Del Bue ha preso a cuore la situazione di Gerry, il figlio della Cerruti, e vorrebbe aiutarlo. Il ragazzo sta sfogando il suo dolore nel cibo ed è una condizione che lui conosce bene. Il vigile cercherà di avvicinarsi al piccolo Massaro e di entrare maggiormente in confidenza, per riuscire davvero a dargli una mano.

