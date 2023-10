Un Posto al Sole Anticipazioni 12 ottobre 2023: Giulia ne è certa. Luca le nasconde qualcosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Giulia capirà che Luca le sta nascondendo qualcosa mentre Roberto e Marina saranno in attesa di scoprire se Lara metterà in atto la sua minaccia.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 ottobre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Giulia comincerà a sospettare che Luca le nasconda qualcosa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Poggi comincerà a capire che il suo amico non è stato del tutto sincero con lei e che la stia tenendo all’oscuro di qualcosa di molto importante sulla sua vita. Jimmy intanto scoprirà della malattia di Bricca mentre Roberto e Marina rifletteranno su Lara e sulla sua minaccia di dire a tutti la verità su Tommaso. Ma quali conseguenze ci saranno e chi colpiranno? Michele e Filippo non troveranno invece ancora un accordo per la linea editoriale per la radio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto e Marina preoccupati per la decisione di Lara

Roberto e Marina sono in attesa di sapere che mosse farà Lara e se metterà in pratica o meno la minaccia che ha fatto. La Martinelli ha rivelato di aver deciso di confessare tutta la verità su Tommaso e questo, ovviamente potrebbe diventare un grosso problema per tutti, Roberto compreso. L’accordo con Ida potrebbe saltare definitivamente e Tommaso potrebbe persino essere affidato a un’altra famiglia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia scopre che Luca le sta nascondendo qualcosa

Luca è molto in difficoltà con Giulia a causa della malattia di Bricca. Il De Santis, vedendo l’apprensione della Poggi per la sua cagnolina, ha deciso di non rivelarle niente sulla sua malattia ma così facendo ha messo un muro tra loro. Giulia ne ha sofferto molto ma comincerà a capire che, dietro ad alcune decisioni incomprensibili del suo amico, si celano motivazioni molto inquietanti. Sarà infatti sicura che il dottore non le stia dicendo tutta la verità e che la stia tenendo all’oscuro di qualche suo segreto, inconfessabile. Decisa a venirne a capo, comincerà a indagare.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Tra Michele e Filippo la guerra continua

Michele e Filippo sono in netto contrasto. I due hanno due idee contrapposte sulla linea editoriale da tenere nella loro radio e proprio non riescono a trovare un accordo. La tensione è palpabile e potrebbe presto portare a uno scontro. Intanto Jimmy, a causa di un piccolo incidente, scoprirà che Bricca è malata.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 ottobre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.