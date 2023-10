Un Posto al Sole Anticipazioni 3 ottobre 2023: Scoppia la passione tra Viola e Damiano ma basterà per salvare il Renda?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che tra Viola e Damiano scoppierà la passione ma questo momento salverà il Renda?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 3 ottobre 2023, alle ore 20.50, Viola e Damiano cederanno alla passione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due si lasceranno andare ai propri sentimenti ma questi basteranno a convincere il Renda ad abbandonare il suo ruolo da infiltrato? Intanto Alberto continuerà a corteggiare Diana, finendo persino per essere pesante e molesto. L’architetto, allo stremo, gli darà una risposta che lo gelerà… definitivamente? Renato proverà una forte nostalgia per Giulia e Otello gli sarà di grande supporto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Scoppia la passione tra Viola e Damiano ma…

Viola salverà Damiano? È la domanda che ci facciamo da quando abbiamo saputo che la Bruni ha scoperto la verità sul doppio gioco del Renda. Nella puntata di Un Posto al Sole del 3 ottobre 2023, tra la professoressa e il poliziotto scoppierà di nuovo la passione e i due si ravvicineranno tantissimo, finalmente liberi di potersi dire quello che sta succedendo davvero. Ma questo lieto evento convincerà Damiano a lasciar perdere la sua missione come infiltrato oppure, spinto dal senso del dovere, continuerà a voler stanare Eduardo e a dare una mano a Eugenio?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diana gela Alberto

Alberto è stato imbrogliato ma invece che perdere interesse per Diana, l’avvocato si è ancora di più incaponito. Per lui, conquistarla, sta diventando una questione di principio. Il Palladini tornerà alla carica con lei ma diventerà persino molesto, al punto tale che l’architetto sarà costretta a dargli una risposta inaspettata, che potrebbe farlo innervosire ancora di più. Ma cosa gli dirà? Gli confesserà di preferirgli Nunzio? Lo scopriremo molto presto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato sente la mancanza di Giulia

È dal ritorno a Napoli di Luca, che sospettiamo che Renato pensi ancora a Giulia. Ne avremo la totale certezza nella puntata di Un Posto al Sole, in onda il 3 ottobre 2023. Il Poggi rivelerà di provare grande nostalgia nei confronti dell’ex moglie e sarà piuttosto nervoso. A dargli una mano ci penserà Otello, che gli darà tutto il suo sostegno.

