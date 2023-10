Un Posto al Sole Anticipazioni dal 9 al 13 ottobre 2023: Marina rischia di morire!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 9 al 13 ottobre 2023 su Rai3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 9 ottobre 2023

Lara perde il controllo e accecata dalla sete di vendetta, rischia di far precipitare le cose e di mettere in pericolo la vita di Marina. Intanto Silvia è alle prese con la novità rivelata da Giancarlo ma sembra non essere per nulla felice di tutto questo. Michele si trova a gestire un nuovo argomento spinoso e potenzialmente diviso, in radio mentre Mariella è in ansia per la sua amica Silvia e ne parla con Guido.

Puntata in onda Martedì 10 ottobre 2023

Ida ha salvato la vita a Marina e per questo, tra loro, è cresciuta l’intesa. Lara spera di convincere Roberto a darle un’altra chance, prima di darsi alla fuga ma Ferri ha un asso nella manica, che potrebbe lasciarla completamente senza parole. Silvia, dopo i consigli di Mariella, sembra pronta a prendere una decisione su Giancarlo ma finisce per coinvolgere pure Otello. Michele, alla radio, ha una giornata piuttosto movimentata ma per fortuna Nunzio riesce a intervenire e ad aiutarlo.

Puntata in onda Mercoledì 11 ottobre 2023

Roberto ha preso una decisione riguardo Lara e ha spiazzato tutti, la Martinelli compresa. Ora non resta che aspettare la sua risposta. Silvia e Giancarlo cominciano i primi giorni da conviventi e si trovano a gestire i primi inconvenienti di avere Otello tra loro. Tra Michele e Filippo invece continuano i battibecchi sulla linea editoriale da adottare in radio mentre Jimmy stupisce tutti con una richiesta ben precisa: vuole passare più tempo con sua madre Micaela.

Puntata in onda Giovedì 12 ottobre 2023

A causa di un piccolo incidente, Jimmy capisce che Bricca è malata mentre Giulia intuisce che Luca le nasconde qualcosa e che questo lo sta tormentando. Roberto e Marina si confrontano sulla minaccia di Lara di rivelare a tutti la verità su Tommaso. Questo avrebbe gravi conseguenze sia sulla Martinelli sia sui coniugi Ferri/Giordano. Michele e Filippo non riescono proprio a trovare un punto di incontro in radio.

Puntata in onda Venerdì 13 ottobre 2023

Viola e Damiano si incontrano di nuovo, dopo aver fatto l’amore. Tra i due ci sarà un chiarimento, che potrebbe allontanarli o riappacificarli definitivamente. Giulia intanto continua a sospettare, e a ragione, che Luca stia nascondendo qualcosa mentre Bice ha un nuovo appuntamento con Alberto, per discutere del divorzio da Sergio. Guido invece rivede Gerry e scopre nuovi dettagli sul malessere del ragazzo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.