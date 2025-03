Un Posto al Sole Anticipazioni 11 marzo 2025: Roberto e Gagliotti senza cuore... per loro Michele è già morto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 l'11 marzo 2025. Nell'episodio della Soap Roberto cercherà un sostituto per Michele mentre Gagliotti approfitterà del momento per cancellare tutte le prove che Saviani ha raccolto contro di lui.

Michele lotta tra la vita e la morte e amici e parenti sono in pena per lui. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda l’11 marzo 2025 alle ore 20.50 su Rai3, sarà piuttosto chiaro che a Palazzo Palladini e a Radio Golfo 99 c’è chi non vede l’ora di ricevere brutte notizie sul Saviani. Roberto non si curerà minimamente della salute del giornalista e si metterà subito all’opera per trovare un sostituto. Micaela sarà molto infastidita da questo atteggiamento e correrà a riferire tutto a Filippo. Gagliotti invece penserà di ave trovato l’occasione propizia per liberarsi del suo nemico, per eliminare tutte le prove che il padre di Rossella ha trovato contro di lui e per salvare i suoi affari.

Un Posto al Sole: Michele in fin di vita

Michele è rimasto vittima di Fusco e della sua furia. Il primario ha avviato una furente sparatoria in ospedale e purtroppo uno dei proiettili ha finito per colpire Saviani in pieno. Il dottore si è dato alla fuga mentre Rossella e i suoi colleghi sono corsi in soccorso del giornalista, le cui condizioni sono apparse subito drammatiche. Michele è stato sottoposto a una delicata operazione di neurochirurgia e tutta la sua famiglia, compresa sua madre Marisa, sono in attesa di sapere come sia andato l’intervento e se ci sono speranze che si salvi. Tra amici e parenti crescerà l’ansia per il destino dello speaker.

Un Posto al Sole, Anticipazioni 11 marzo 2025: Micaela sconvolta da Roberto. Ferri è senza cuore

Le condizioni di Michele preoccupano tutti a Palazzo Palladini, tutti tranne Roberto. Ferri dimostrerà di essere quanto mai cinico e interessato solo ai suoi affari. Complice il rapporto non poco idilliaco tra lui e Saviani – tanto che il manager ha promesso il suo sostegno a Gagliotti – il marito di Marina comincerà a cercare qualcuno che possa sostituire il giornalista in radio, qualora dovesse morire. Questo atteggiamento farà infuriare Micaela. La Cirillo, indignata, correrà a informare Filippo di quanto sta accadendo e spererà che il Sartori riesca a frenare suo padre.

Gagliotti pronto al contrattacco nella puntata di Un Posto al Sole

Chi sarà molto felice dell’incidente di Michele e spererà che il giornalista non esca vivo dall’ospedale, sarà Gagliotti. A Gennaro non sembrerà vero che il suo nemico sia stato fermato senza che lui si sporcasse le mani e cercherà di approfittare di questo momento per difendere la sua azienda e i suoi interessi. Si renderà protagonista di un’azione molto vile, che purtroppo riuscirà a portare a termine indisturbato. Fusco intanto continuerà la sua fuga ma la polizia sarà già sulle sue tracce.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.