Un Posto al Sole Anticipazioni 12 luglio 2023: Serena sospetta di Ida!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Serena guarderà con sospetto il modo fin troppo affettuoso con cui Ida tratta Tommaso. Intanto Viola si rende conto che Eugenio sta soffrendo e capisce che...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 luglio 2023, alle ore 20.50, Serena comincerà a sospettare di Ida. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Cirillo noterà con un certo interesse che la nuova baby-sitter di Tommy sarà fin troppo affettuosa nei confronti del bambino. La cosa la metterà in allarme e rischierà di mettere in pericolo i piani di Lara. Viola, dopo la sbornia di Eugenio, comincerà a capire che le cose tra loro non possono continuare in questo modo e che la sofferenza deve finire. Rossella non riuscirà a trovare ancora un modo per convincere Luca del suo talento mentre Giulia farà una proposta spiazzante e inaspettata al De Santis.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena guarda con sospetto Ida

Lara ha assunto Ida come baby-sitter di Tommaso, con la speranza che la ragazza non le dia più fastidio. Il piano della Martinelli è molto ingegnoso. Lasciare che la giovane stia sempre insieme al suo bambino, è il modo migliore per metterla a tacere e ottenere ognuna quello che desidera. Ma sorgerà presto un problema. Serena si renderà conto che Ida tratta fin troppo affettuosamente Tommy e la cosa la metterà in allarme. Perché una semplice tata, per quanto brava sia, è così dolce con un bambino non suo? La Cirillo potrebbe presto mettere in pericolo i progetti della Martinelli, visto che correrà a informare Roberto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola si rende conto che Eugenio sta soffrendo

Viola ha confessato la verità sul suo matrimonio a Raffaele ma non ha ancora trovato il coraggio di porre fine alla situazione che si è creata tra lei e suo marito. Dopo aver visto Eugenio inaspettatamente sbronzo e non più se stesso, la Bruni prenderà finalmente coscienza che è arrivato il momento di darci un taglio. Affronterà questo spinoso argomento con Nicotera e troveranno una via d’uscita, qualunque essa sia, insieme?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia fa una proposta inaspettata a Luca

Nunzio continuerà a fingere di non provare amore per Rossella mentre lei cercherà di conquistare la fiducia di Luca De Santis, che proprio non sembra volerle ridare le sue vecchie mansioni. La Graziani farà di tutto per riuscire a ritagliarsi di nuovo un posto importante al San Filippo mentre Giulia farà una proposta spiazzante a Luca, che potrebbe non piacere per nulla a qualche inquilino di Palazzo Palladini.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 luglio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.