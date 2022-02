Un Posto al Sole Anticipazioni 11 febbraio 2022: Roberto e Marina di nuovo insieme... o no?

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'11 febbraio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Roberto sembra aver raggiunto il suo obiettivo di riconquistare Marina. La Giordano però, nonostante non sia indenne al suo fascino, potrebbe stravolgere tutto. Farà infatti una scelta improvvisa che spiazzerà completamente il Ferri. Rossella convince il suo paziente a lottare per vincere la sua malattia ma il successo sul lavoro non riesce a offuscare le sue preoccupazioni sentimentali. Bianca ha grossi problemi a scuola; i suoi voti sono terribili e Franco non solo dovrà trovare una soluzione alla situazione ma dovrà pure fronteggiare una nuova e spiacevole notizia.

Marina sconvolge Roberto in Un Posto al Sole Anticipazioni 11 febbraio 2022

Tra Marina e Roberto c'è un'attrazione fatale. Nonostante siano ormai passati anni dalla fine del loro matrimonio, tra i due c'è ancora un grande sentimento. Roberto le ha provate tutte per separare la Giordano da suo marito e ora che Fabrizio sembra incapace di combattere, ha forzato ancora di più la mano. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Ferri penserà di aver finalmente raggiunto il suo obiettivo. Marina parrà cedere alla sua corte sfrenata ma le cose prenderanno una piega completamente diversa da quanto ci si sarebbe aspettato. La manager farà una scelta improvvisa e spiazzante e lascerà il suo ex compagno senza parole. Cosa deciderà di fare? Lascerà di nuovo Napoli per stare accanto al Rosato, lontano da ogni tentazione e problema?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ombre oscure su Rossella

Il ritorno di Riccardo da Bolzano non è servito a calmare le ansie di Rossella. La ragazza è ben consapevole che la sua relazione con il Crovi è appesa a un filo e a tessere le sue trame c'è Virginia. L'ex moglie del medico sembra infatti decisa a non lasciarli in pace. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata vedremo Ross riuscire a superare almeno uno scoglio. Convincerà il suo paziente a lottare contro la sua malattia. Questo successo non riuscirà però a farle dimenticare le sue preoccupazioni. Le vicende sentimentali che la vedono protagonista, sono ancora molto aggrovigliate. Riuscirà mai a sciogliere la matassa di fili che si è creata nel suo cuore?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca nei guai. Per Franco sono problemi!

Franco ha scoperto che la piccola Bianca ha grossi problemi a scuola. La partenza di Angela da Napoli, ha deconcentrato la bambina e ora i suoi voti scolastici vanno in picchiata. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Boschi dovrà trovare una soluzione, affinché la sua adorata figlioletta non si demoralizzi del tutto. Le cose però peggioreranno dopo l'arrivo di una brutta e improvvisa notizia, che rimescolerà le carte. Cosa succederà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.