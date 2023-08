Un Posto al Sole Anticipazioni 11 agosto 2023: Un imprevisto ribalta la situazione. Lara batte Marina?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 agosto 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che un imprevisto rischierà di mettere Marina in crisi e a ribaltare la situazione in favore di Lara.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda l’11 agosto 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Marina sarà pronta a mettere in atto il suo piano. Purtroppo però Lara avrà già previsto una contromossa e potrebbe mettere in difficoltà la Giordano. Intanto Damiano dovrà fare una scelta complessa e tormentata, che lo metterà a dura prova. Di cosa si tratterà? Che ripercussioni avrà sulle donne della sua vita?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina pronta a dimostrare la verità a Roberto

Marina è vicina alla vittoria. La Giordano è convinta che il battesimo di Tommy sia l’occasione giusta per dimostrare a Roberto quello che lei ha sempre sostenuto, ovvero che Lara stia mentendo. Alla manager serve solo un po’ del DNA del bambino, a cui non è riuscita ad avvicinarsi per via di Lara e di Ida, alleata della Martinelli, e corsa a informarla che qualcosa di sospetto stava succedendo. Con l’aiuto della vera madre di Tommaso, Lara ha potuto organizzare un contrattacco e farà in modo che la fortuna le sorrida ancora.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara pronta a fare le sue contromosse per fermare Marina

Lara ha scoperto che Marina vuole prendere un campione di DNA per procedere al confronto con quello di Roberto. La Martinelli ha insomma capito che la sua rivale ha compreso tutto e che è pronta a dimostrare la verità a Roberto. Per lei c’è però troppo in ballo e non accetterà che qualcuno le porti via quello che ha conquistato con fatica e inganno. Un imprevisto potrebbe giocare a suo favore e ribaltare completamente la situazione a suo vantaggio.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano deve fare una scelta molto difficile

Eduardo e Damiano si sono affrontati faccia a faccia e ormai il dado è tratto tra loro. Non si potrà più tornare indietro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che il Renda si troverà a dover fare una scelta molto difficile e che, dopo averla presa, lo lascerà tormentato. Cosa starà succedendo? Che cosa lo porterà a essere così terribilmente triste e nervoso? Lo scopriremo molto presto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 agosto 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.