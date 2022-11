Un Posto al Sole Anticipazioni 10 novembre 2022: Jimmy diviso tra Manuela e Micaela. Le cose si complicano

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Jimmy sarà sempre più in difficoltà a causa di sua madre e sua zia mentre Viola si preoccupa sempre più dell'atteggiamento di Rosa.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 10 novembre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap italiana, che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Manuela e Micaela non trovano pace. Il duro scontro tra le gemelle ha messo Jimmy in una situazione di grande difficoltà. Il bambino si trova a dover fare una scelta molto difficile davanti a una proposta altrettanto complicata. Intanto Antonio conosce Manuel ma tra i due bambini non c'è un grande feeling. Di tutto questo Viola sembra non accorgersi. La Bruni è concentrata a capire lo strano atteggiamento di Rosa, l'ex di Damiano. Fabrizio invece è sempre più senza controllo.

Jimmy in bilico tra Manuela e Micaela: ecco cosa rivelano le Anticipazioni della puntata del 10 novembre 2022

Il compleanno di Elisabetta e il suo “tragico” epilogo ha scatenato ancora di più la faida tra le gemelle Cirillo. Manuela ha detto basta e ha deciso di andarsene. Solo l'intervento di Jimmy e Serena ha scongiurato la sua partenza. Il piccolo Poggi non vuole perdere sua zia, l'unica – insieme a Susanna – ad averlo veramente coccolato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questa situazione diventerà sempre più complicata. Nella puntata della Soap in onda il 10 novembre 2022, vedremo il bambino diviso ancora di più tra sua madre e sua zia. Questo a causa di una proposta – un possibile trasferimento – che scombussolerà tutti i piani e metterà tutta la famiglia in difficoltà.

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata del 10 novembre 2022: Antonio geloso di Manuel

Viola ha fatto una proposta allettante a Damiano, per aiutarlo a risolvere i suoi problemi con il figlio. La Bruni si è proposta di conoscere il piccolo Manuel e di affrontare Rosa, l'ex compagna della sua guardia del corpo. L'incontro tra le due donne si è però rivelato più difficile del previsto. L'atteggiamento di Rosa preoccupa la figlia di Ornella e la lascia piuttosto perplessa. Questo pensiero finisce per distoglierla da un particolare molto importante e che riguarda Antonio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il piccolo, nella puntata del 10 novembre 2022, conoscerà Manuel e non scatterà alcuna simpatia anzi il Nicotera jr. comincerà a provare una forte gelosia nei confronti del nuovo arrivato.

Un Posto al Sole Anticipazioni Puntata 10 novembre 2022: Fabrizio ormai fuori controllo

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per Marina le cose si fanno ogni ora più complicate. La Giordano è sempre più in preda della pazzia del suo ex marito, che ora sembra non ragionare proprio più. Il Rosato è totalmente impazzito e la sua follia è irrecuperabile. La situazione si fa sempre più delicata e solo l'intervento tempestivo di Roberto, Franco e Filippo potrebbe salvare la manager dal delirio.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 novembre 2022.

