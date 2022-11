Un Posto al Sole Anticipazioni 2 novembre 2022: Manuela dice basta e dà una svolta alla sua vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 rivelano che Manuela, stanca della freddezza di Niko, prenderà una decisione che rischia di ferire profondamente il piccolo Jimmy. Lia intanto cerca la complicità di Diego.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 novembre 2022, in onda su Rai3 alle ore 20.50. Ecco le Trame dell'episodio della Soap italiana che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Manuela è stanca. L'atteggiamento di Niko comincia a darle molto fastidio. La sua freddezza, per lei immotivata e condizionata dalle parole di Micaela, la porterà a prendere una decisione che finirà per far soffrire il piccolo Jimmy. Intanto Diego scopre che Lia si è intrufolata nel seminterrato. La ragazza, colta in fallo, cercherà di convincere il ragazzo a stare dalla sua parte e a non dire nulla a nessuno.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela in crisi

Per le gemelle Cirillo sono stati giorni di grande trambusto. Quello che hanno combinato - involontariamente - al compleanno di Elisabetta, ha ferito profondamente Serena e ora devono rimediare. Ma la frattura tra loro è ormai innegabile. Micaela si è vendicata della sorella e ora Niko è sempre più distante e freddo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Manuela, vista questa situazione, si troverà ad affrontare una profonda crisi e questa la porterà a rivedere molte delle scelte che ha fatto fino a ora.

Manuela dice basta, è tempo di voltare pagina: ecco cosa rivelano le Anticipazioni della puntata del 2 novembre 2022

Manuela è molto stanca dell'atteggiamento di Niko. La ragazza non comprende il perché di tanta freddezza; non è assolutamente necessaria. La Cirillo crede che il Poggi stia esagerando ma visto che non accenna a smettere e anzi di sta allontanando sempre di più, è tempo di prendere delle decisioni. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 2 novembre 2022, Manuela farà una scelta che potrebbe portarla a lasciare Napoli e che ferirà profondamente Jimmy, che ha deciso di chiudere ogni rapporto con sua madre. Quale sarà il destino delle gemelle?

Un Posto al Sole Anticipazioni Puntata 2 novembre 2022: Lia vuole la complicità di Diego

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il 2 novembre 2022, Lia dovrà affrontare Diego. Il Giordano ha colto in flagrante la Longhi, mentre si introduceva nel seminterrato. Il ragazzo vorrà delle spiegazioni e non potendo rivelargli tutto, Lia cercherà il suo appoggio e la sua complicità. Diego accetterà di coprirla e di non dire a nessuno di averla vista là sotto e Lia alla fine gli confesserà tutto, cercando in lui una copertura per continuare le sue indagini?

