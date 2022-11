Un Posto al Sole Anticipazioni dal 7 all'11 novembre 2022: Roberto al salvataggio di Marina ma il Ferri rischia la vita

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 7 all'11 novembre 2022 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 7 novembre 2022

Dopo aver raccolto la confidenza della madre sul divorzio imminente tra lei e Michele, Rossella si scontra nuovamente con la gelosia di Riccardo. Ferri è sempre più convinto che Marina sia nelle mani di Fabrizio. Con l'involontaria complicità di Raffaele e dei suoi pastori del presepe, Diego si lancia con Lia proponendole un'uscita insieme.

Puntata in onda Martedì 8 novembre 2022

Fabrizio continua a vessare Marina. Ferri è deciso a mettersi sulle tracce di Rosato, Serena cerca di convincere Filippo a non assecondarlo e chiedere aiuto. Davanti alle intemperanze di Riccardo, Michele dirà chiaramente alla figlia cosa pensa del suo fidanzato e, nonostante anche Nunzio cerchi di aiutare Rossella a risolvere le cose, la ragazza vuole affrontare Riccardo da sola. Diego e Lia trascorreranno insieme una bellissima giornata che contribuirà ad accorciare le distanze fra loro ma, a quanto pare, non abbastanza.

La Puntata di Mercoledì 9 novembre 2022

Malgrado Franco e Filippo vogliano aiutarlo, Roberto decide di agire in autonomia e avventurarsi da solo alla ricerca del nascondiglio di Marina. Rossella e Riccardo riusciranno a ritrovarsi dopo l'ennesimo litigio scaturito dalla sua inguaribile gelosia?

Puntata in onda Giovedì 10 novembre 2022

Jimmy, diviso tra la madre e la zia, viene messo ancor più in difficoltà da una particolare proposta. L'incontro tra Antonio e Manuel non va come pianificato: i due bambini non sembrano andare molto d'accordo! Come se non bastasse, Rosa peggiorerà le preoccupazioni di Viola con il suo comportamento. Nel frattempo, la follia Fabrizio arriva a un punto di non ritorno.

Puntata in onda Venerdì 11 novembre 2022

Mentre Antonio si ingelosisce delle attenzioni della madre nei confronti di Manuel, Damiano e Rosa si scontrano a causa di pareri divergenti sull'educazione del figlio. Le gemelle continuano a contendersi Niko e Jimmy; successivamente a Micaela viene un'idea dopo aver ascoltato una conversazione sulla casa vacanze di Alberto Palladini.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.