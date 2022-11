Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 3 novembre 2022, in onda su Rai3 alle ore 20.50. Ecco le Trame dell'episodio della Soap italiana che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Viola si sta avvicinando tantissimo a Damiano e ha scoperto che il ragazzo sta combattendo con alcuni problemi legati a suo figlio. Decisa ad aiutarlo, gli farà una proposta molto importante. Intanto Roberto cerca di non pensare a Marina e alla possibilità che la Giordano l'abbia davvero abbandonato mentre la Giordano conta i giorni della sua prigionia e teme di non riuscire a sfuggire alla pazzia di Fabrizio. Manuela invece vuole dare una svolta alla sua vita e stavolta definitiva.

Viola pronta ad aiutare Damiano: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 3 novembre 2022

Viola si sta riprendendo la sua vita e Damiano sta diventando sempre più importante per lei. Il ragazzo che Eugenio ha affiancato alla moglie, come scorta, si sta rivelando molto interessante. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 3 novembre 2022, il giovane confesserà a Viola di avere alcuni problemi con suo figlio. La Bruni deciderà di dargli una mano a risolverli; del resto è grazie a Damiano che il piccolo Antonio ha ritrovato il sorriso dopo la separazione dei genitori. Viola farà quindi una proposta allettante e preziosa al poliziotto e si troverà ad affrontare faccia a faccia una persona piuttosto fastidiosa. Di chi si tratterà?

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata del 3 novembre 2022: Roberto cerca di non pensare a Marina

Roberto ha cominciato a dubitare di Marina e del reale motivo che ha spinto la Giordano a lasciarlo. Il Ferri ignora che dietro a tutto questo ci sia la mano di Fabrizio anche se qualche sospetto ha iniziato a farsi largo nella sua testa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 3 novembre 2022, Roberto cercherà di distrarsi, per non pensare sempre alla sua compagna ma non abbandonerà del tutto l'idea di tornare a cercarla. Intanto la manager si troverà sempre più in balia della pazzia, ormai insanabile, del Rosato. La situazione diventerà sempre più ingestibile.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela dà una svolta alla sua vita

Manuela dice basta ed è pronta a dare una svolta alla sua vita. Anche nella puntata del 3 novembre 2022, vedremo la Cirillo impegnata a decidere del suo imminente futuro. Stanca di essere trattata in modo freddo e distaccato da Niko, la ragazza sta prendendo una via diversa da quella percorsa fino a ora. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci svelano nel dettaglio a cosa sta pensando ma sappiamo che Jimmy ne soffrirà moltissimo. Il bambino dovrà dire addio a un'altra persona che ama, dopo aver salutato Susanna e aver chiuso i rapporti con sua madre?

