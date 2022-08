Un Posto al Sole Anticipazioni 1°settembre 2022: Manuela rischia di perdere Niko per sempre!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 1° settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap in onda alle 20.50 su Rai3: Franco ha trovato un valido aiuto in Damiano. L'uomo della scorta di Nicotera, si sta rivelando un ottima spalla e sembra determinato quanto il Boschi a scovare Lello Valsano e a fargliela pagare. Intanto Manuela sta per pagare per la bugia che ha raccontato. La ragazza potrebbe perdere Niko per sempre.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco pronto a incastrare Valsano

Con Palazzo Palladini in lacrime, Franco e Nunzio sono a caccia di Lello Valsano. I due hanno tutta l'intenzione di scovare il boss e di fargliela pagare per quello che ha fatto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci hanno rivelano che, ad aiutarli con il loro piano, hanno trovato Damiano. Il ragazzo fa parte della scorta di Nicotera ed è deluso per aver potuto permettere una simile tragedia, poco distante da lui. Ha quindi giurato di stanare Valsano e di sbatterlo in galera.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco e Damiano alleati per stanare Lello Valsano

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Franco sarà molto soddisfatto di avere un valido alleato come Damiano. Il ragazzo si rivelerà una spalla molto solida su cui poggiarsi e affidarsi nel suo piano per scovare Valsano. I due, insieme a Nunzio, cercheranno di organizzare una strategia, tale da ottenere qualsiasi informazione utile a scoprire dove si sia nascosto il boss. Il criminale deve pagare per quello che ha fatto e deve marcire in prigione.

Manuela rischia di perdere Niko per sempre in Un Posto al Sole Anticipazioni 1° settembre 2022

Filippo e Serena hanno deciso di lasciare Maratea ma prima che i due potessero mettersi in viaggio verso Napoli, un inaspettato ritorno li ha sconvolti. A pagarne le conseguenze sarà Manuela. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci fanno intuire che il segreto della ragazza potrebbe essere svelato. Tutti potrebbero dunque scoprire che lei ha preso il posto della sua gemella Micaela e questa verità rischia di metterla in cattiva luce con Niko. Manuela potrebbe perdere Niko per sempre. Il Poggi sarà deluso da quello che ha combinato la sua ex fidanzata, tanto da chiudere per sempre ogni rapporto con lei?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.