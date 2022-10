Un Posto al Sole Anticipazioni 1° novembre 2022: Roberto dubita di Marina? La Giordano è spacciata!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 1° novembre 2022, in onda su Rai3 alle ore 20.50. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap italiana che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Lia non ha intenzione di mollare la presa e cercherà a tutti i costi di raggiungere i suoi obiettivi e venire a capo del segreto che Palazzo Palladini custodisce gelosamente da anni. La ragazza rischia però di mettersi nei guai. Sulla sua strada incontrerà di nuovo Diego. Roberto intanto comincia a cambiare idea sul motivo dell'allontanamento di Marina mentre Guido, Silvia e Mariella si rendono conto che per non avere brutte sorprese è sempre meglio non avere delle sorprese.

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata del 1° novembre 2022: Lia pronta a tutto per scoprire la verità

Lia ha giurato di scoprire il segreto di Palazzo Palladini e ora che è vicina a raggiungere il suo obiettivo, non ha alcuna intenzione di mollare la presa. È ormai chiaro che la ragazza sia a conoscenza di un particolare tenuto nascosto nel grande palazzo, per tanti anni e sembra essere legato agli spazi vuoti trovati dietro ai muri della cantina. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Longhi, per poter finalmente far luce sul mistero, finirà per correre dei grandi rischi, primo tra tutti quello di essere scoperta e cacciata immediatamente. E nella puntata del 1° novembre 2022 questo pericolo si farà molto concreto.

Roberto dubita di Marina: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 1° novembre 2022

Marina ha respirato aria di libertà ma purtroppo per lei, si è rivelata un'illusione. Fabrizio ha cambiato idea e non le ha più permesso di riprendersi la sua vita. Per la Giordano si sta mettendo molto male. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 1° novembre 2022, Roberto comincerà a ricredersi. Il Ferri, sino a ora convinto che la sua fidanzata non possa essersi allontanata volontariamente e che lo abbia lasciato senza darle alcuna spiegazione, cambierà idea. Inizierà a pensare che Marina lo abbia davvero lasciato e che abbia deciso di riprovarci con suo marito. Insomma le speranze di Marina Giordano di essere trovata e liberata, potrebbero sciogliersi come neve al sole.

Un Posto al Sole Anticipazioni Puntata 1° novembre 2022: Un Halloween senza sorprese per Guido, Silvia e Mariella

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la puntata del 1° novembre 2022 vedrà Guido, Silvia e Mariella impegnati a fare i conti con le sorprese, quelle brutte. La notte più spaventosa dell'anno sembra portare i tre a ragionare sul fatto che non sempre è positivo provare qualcosa di nuovo e inaspettato; anzi a volte meglio non affrontare nulla di nuovo se questo potrebbe portare ad avere qualche problema. Ma a cosa si riferiranno in particolare? C'è qualcosa che bolle in pentola e che nessuno ancora sa?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.