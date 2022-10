Un Posto al Sole Anticipazioni 28 ottobre 2022: Lia giura di scoprire il segreto di Palazzo Palladini. Ecco come...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 ottobre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 rivelano che Lia escogiterà un nuovo piano per riuscire a intrufolarsi nel seminterrato e scoprire il segreto di Palazzo Palladini.

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 28 ottobre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3. Ecco cosa succederà nell’episodio della Soap, che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Lia è determinata a continuare a indagare sulla stanza nascosta, trovata da Mastro Peppe nel seminterrato. La ragazza avrebbe voluto già avere le risposte ai suoi quesiti ma le continue intromissioni di Diego, le hanno impedito di portare a termine i suoi piani. La ragazza deciderà quindi di tentare con una nuova strategia e attenderà l’occasione giusta per intrufolarsi nelle cantine. Intanto Cerri è attratto da uno spasimante conosciuto in chat. Sasà vorrebbe scoprire l’aspetto fisico del suo nuovo amico ma questi è restio a mostrarsi. Irene e Camillo, come provetti investigatori, continuano a fare le loro indagini. I bambini sono convinti che nel palazzo ci siano dei fantasmi.

Lia non molla, troverà le sue risposte: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 28 ottobre 2022

Nelle scorse puntate della Soap Upas, abbiamo capito che la misteriosa stanza trovata dietro a un muro nel seminterrato, è in qualche modo legata a Lia. La ragazza è a conoscenza di una storia molto intrigante svoltasi a Palazzo Palladini, anni prima. Questa vede protagonista una famiglia ebrea, scampata al rastrellamento grazie all’aiuto del conte Giorgio Palladini. Ma non è ancora chiaro cosa c’entri la Longhi con questa famiglia e se la ragazza abbia parentele con i Palladini stessi. Sappiamo solo con certezza e lo vedremo anche nella puntata del 28 ottobre 2022, che Lia vuole indagare su questo spazio e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che escogiterà delle nuove strategie per potersi intrufolare nelle cantine, senza essere disturbata di nuovo da Diego.

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata del 28 ottobre 2022: Cerri pronto a riaprire il suo cuore

La settimana di Upas si chiude con Cerri protagonista di un’altra delle sue storyline amorose. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 28 ottobre 2022, Sasà vorrà conoscere il volto del suo spasimante conosciuto in chat. Purtroppo per lui, il suo interlocutore si mostrerà reticente nel farsi vedere dal poliziotto e questo ci porta a pensare che l’uomo possa nascondere qualcosa. Cerruti si sarà messo di nuovo nei guai?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Irene e Camillo acchiappafantasmi

Nella puntata di Un Posto al Sole del 28 ottobre 2022, vedremo anche un piccolo e divertente siparietto. Irene e Camillo ne saranno i protagonisti. I due bambini saranno sempre più convinti che a Palazzo Palladini ci siano i fantasmi. Per questo continueranno a indagare, certi di scoprire qualcosa di molto interessante.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.