Un Posto al Sole Anticipazioni: Addio a Franco, Angela e Bianca. I Boschi si trasferiscono in Sicilia

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Franco e Angela lasceranno Napoli, alla volta della Sicilia. Nelle prossime puntate di Upas dovremo quindi dire addio ai due storici personaggi della Soap di Rai3. Ma sarà per sempre?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole dovremo essere pronti a salutare due personaggi storici della Soap. Franco e Angela decideranno di lasciare Napoli, per ricominciare una vita e ritrovare la loro serenità famigliare e lavorativa in Sicilia. Con loro partirà anche la piccola Bianca. Ma questa partenza sarà per sempre oppure i tre faranno di nuovo capolino in città?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco e Angela fanno pace

La prossima settimana, Franco sarà costretto a dire addio al suo garage. Dopo aver combattuto per giorni affinché questo non avvenisse, il Boschi dovrà purtroppo rinunciare al suo lavoro. Il tutto capiterà proprio nel momento in cui tra lui e la moglie, le cose non vanno bene. I due sono sull'orlo di una crisi sentimentale, che fa sentire odore di divorzio. Tutto, come sappiamo, è cominciato con i problemi professionali di Superfranco e la situazione è peggiorata a causa dell'allarme nuova gravidanza per la Poggi. Franco non è riuscito a essere felice per questa prospettiva, troppo preoccupato di non riuscire a far fronte a questa grande novità. Angela non ha gradito la reazione del marito e non accetta tutt'ora di vederlo così giù e così nervoso. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 15 al 19 maggio 2023 ci rivelano che i due faranno pace e per siglare questo momento e per assicurarsi la serenità, decideranno di lasciare Napoli.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco e Angela dicono addio a Napoli e si trasferiscono in Sicilia

Angela ha ricevuto una nuova proposta di lavoro in Sicilia e insieme a Franco deciderà di accettarla e di trasferirsi sull'isola, questa volta in compagnia della sua famiglia. Con il Boschi senza lavoro e deciso a non buttarsi giù, la coppia sceglierà di darsi una nuova opportunità e di ricominciare una vita insieme e in armonia, in un altro luogo. Comunicheranno quindi a tutti di aver deciso di partire e di provare questa nuova esperienza, che li allontanerà da Napoli. È prevedibile che non tutti saranno contenti di questa scelta. Sicuramente Renato non sarà felice di dire arrivederci alla figlia e alla nipotina ma anche a suo genero. Chi sarà spaventato da questa novità sarà però Giulia e non perché dovrà salutare la sua bambina ma perché si troverà ad affrontare una situazione sgradevole da sola, senza l'aiuto e il sostegno del coraggioso Superfranco. La Poggi sarà infatti presa di mira dal clan di Eduardo.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia nel mirino di Eduardo. Franco torna per salvarla?

Non è ancora chiaro se Giulia rivelerà alla famiglia di aver ricevuto minacce da parte di Eduardo o se comunque cercherà di non far preoccupare Franco e Angela, in modo che i due possano davvero ritrovare la loro felicità. Sta di fatto che la Poggi si troverà nel mirino del clan e non sarà una situazione di facile soluzione. La donna potrebbe ricevere l'aiuto di Clara, che come sappiamo è un'amica molto speciale per Eduardo oppure potrebbe vedere suo genero tornare dalla Sicilia o rimandare la partenza per poterla sostenere e salvare. Non abbiamo certezza di quale di queste ipotesi possa essere vera ma sappiamo che Franco e Angela davvero lasceranno la città e le trame di Upas per qualche tempo... ma forse non per sempre.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.