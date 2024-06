Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 7 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 7 giugno 2024

Nella Puntata in replica della Prima Stagione di Un Passo dal Cielo di oggi - 7 giugno 2024 - Pietro dovrà aiutare Roccia a uscire indenne da una situazione molto complicata. La sua pistola verrà ritrovata accanto a un uomo morto. Intanto Vincenzo si troverà sempre più in crisi. Il matrimonio con Marcella si avvicina ma lui non pare essere per nulla convinto di aver fatto la scelta giusta. La sfida tra Giorgio e Mattia si trasformerà in tragedia… per fortuna interverrà Pietro... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 giugno 2024 - Diego, Ida, Roberto e Marina saranno in trepidante attesa delle mosse di Lara. Le due coppie potranno solo aspettare le prossime azioni della Martinelli e spereranno che la donna non le metta nei guai. Diego e Ida avranno ancora la speranza che Lara possa testimoniare a loro favore. Intanto Luca vivrà un altro drammatico momento di oblio, dovuto alla sua malattia e Ornella se ne renderà conto. La Bruni avrà la conferma che qualcosa non va nel suo amico medico. La storia d’amore tra Niko e Valeria continuerà a gonfie vele e pure per Manuela sembreranno tempi d’oro. La Cirillo sarà davvero serena oppure ci sarà ancora tumulto nel suo cuore? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

