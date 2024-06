Un Passo dal Cielo Anticipazioni 7 giugno 2024, Repliche Prima Stagione: Roccia è nei guai!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata, in replica, di Un Passo dal Cielo in onda il 7 giugno 2024 su Rai1. Le Anticipazioni dei due episodi della prima stagione della Fiction che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024, ci rivelano che Roccia finirà nei guai a causa di uno strano caso di suicidio.

Ultimo appuntamento settimanale con Un Passo dal Cielo. Le Anticipazioni dei due episodi – intitolati Il mostro del lago e L’Ape regina - della puntata in onda su Rai1 il 7 giugno 2024, alle ore 14.05, ci rivelano che Pietro dovrà aiutare Roccia a uscire indenne da una situazione molto complicata. La sua pistola verrà ritrovata accanto a un uomo morto. Intanto Vincenzo si troverà sempre più in crisi. Il matrimonio con Marcella si avvicina ma lui non pare essere per nulla convinto di aver fatto la scelta giusta. La sfida tra Giorgio e Mattia si trasformerà in tragedia… per fortuna interverrà Pietro.

Un Passo dal Cielo: le repliche della Fiction in onda per l’estate 2024

Sarà un’estate diversa dal solito, quella che vivremo nel 2024, almeno dal punto di vista televisivo. Su Rai1 non ci sarà il consueto appuntamento con le Soap. Non saranno trasmesse né le puntate de Il Paradiso delle Signore né di Sei Sorelle, che per due anni ha sostituito le vicende del grande magazzino milanese, durante i mesi estivi.

A farci compagnia nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai ci sarà Un Passo dal Cielo, con le repliche degli episodi a partire dalla prima stagione. La Fiction tornerà con l’ottava stagione probabilmente nel 2025 mentre Il Paradiso delle Signore farà il suo ritorno in autunno con le puntate inedite senza Vittorio Conti.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni Primo Episodio: Il mostro del Lago

In paese si scatena il caos a causa di alcuni animali esotici che si aggirano per San Candido. A complicare la situazione ci si mette la morte, improvvisa e sospetta, di un veterinario della zona, che potrebbe essere connessa con la strana presenza di coccodrilli, iguane e pappagalli. Giorgio e Mattia sono intanto pronti alla sfida. Il giorno è arrivato e i due ragazzi faranno di tutto per conquistare il cuore di Chiara. Peccato che la loro battaglia rischi di trasformarsi in tragedia. Per loro sarà fondamentale l’intervento di Pietro, che ricorderà qualcosa riguardo al suo passato.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo Secondo Episodio: L’Ape regina

Un uomo viene trovato morto fuori da un’azienda di apicoltura. Tutto fa pensare a un suicido ma qualcosa non torna. La pistola da cui è partito il colpo mortale, è registrata a nome di Roccia. Il forestale si trova coinvolto in questo caso, soprattutto dopo che viene scoperto il rapporto che lo lega all’ex moglie del morto. Pietro dovrà fare di tutto per aiutare il suo amico. Vincenzo e Marcella saranno presto sposi. Il giorno si avvicina inesorabile ma Nappi non sembra per nulla convinto della scelta che ha fatto e che lo legherà per sempre a una donna che pare non amare più come una volta.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.