Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 giugno 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 6 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 6 giugno 2024

Nella Puntata in replica della Prima Stagione di Un Passo dal Cielo di oggi - 6 giugno 2024 - Pietro troverà una neonata sotto la sua palafitta. Vincenzo e Silvia si occuperanno di lei, in attesa di scoprire dove sono finiti i suoi genitori e se l’omicidio, avvenuto poco distante dal lago, sia legato alla piccola. Marcella, nonostante la rivelazione di Nappi, tornerà a San Candido e sarà decisa a sposare il suo fidanzato. Per il commissario sarà molto difficile gestire entrambe “le donne della sua vita”. Giorgio sfiderà Mattia in una scalata. Il ragazzo vorrà conquistare il cuore di Chiara a tutti i costi... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 giugno 2024 - Rossella suderà freddo. La ragazza comincerà a pensare di aver perso per sempre Nunzio e di non avere nemmeno più chance con Riccardo, braccato da Virginia. Nel frattempo, Diana farà una richiesta inaspettata al Cammarota mentre per Rosa e Manuel, dopo mesi di disavventure, arriverà il momento di tornare nella loro casa. Roberto sarà una furia e vorrà la sua vendetta ora più che mai. La visita di Lara a Palazzo Palladini e il suo ritorno in pista ha fatto irritare Ferri e stavolta non la farà passare liscia né alla Martinelli né a Ida e Diego... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

